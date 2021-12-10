Предыдущие власти ФРГ способствовали росту угроз в Европе, сотрудничая с РФ по проекту «Северный поток». Об этом заявил в пятницу глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

«Росту угроз для мира в Европе способствовала политика предыдущих немецких правительств, которые в стремлении получить экономическую прибыль пошли на фатальное сотрудничество с Россией при строительстве «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2», — утверждал Рау. (ТАСС)