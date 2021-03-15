Польша назвала условие приостановки вакцинации AstraZeneca

«Если говорить о вакцине AstraZeneca, то в последние дни вокруг нее много шума», — сказал Краска, уточнив, что в Польше пока не зафиксировали тяжелых последствий ее применения.

«Эта вакцина по-прежнему применяется в Польше. Если будут рекомендации агентства, то мы приостановим вакцинацию этой вакциной. В данную минуту такой рекомендации нет», — заключил он.(РИА Новости)