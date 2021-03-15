Польша назвала условие приостановки вакцинации AstraZeneca

Польша приостановит вакцинацию от коронавируса препаратом производства AstraZeneca, если соответствующую рекомендацию даст Европейское агентство лекарственных средств, заявил заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска журналистам в понедельник.
«Если говорить о вакцине AstraZeneca, то в последние дни вокруг нее много шума», — сказал Краска, уточнив, что в Польше пока не зафиксировали тяжелых последствий ее применения.
«Эта вакцина по-прежнему применяется в Польше. Если будут рекомендации агентства, то мы приостановим вакцинацию этой вакциной. В данную минуту такой рекомендации нет», — заключил он.(РИА Новости)
| 2021-03-15T16:24:27+04:00 15 марта 2021, 18:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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