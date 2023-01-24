Польша официально обратилась к Германии за разрешением на поставки танков немецкого производства «Леопард» Украине. Об этом во вторник заявил министр обороны Польши Мариуш Блашчак. Он также призвал саму Германию поставить танки Украине.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ранее заявила, что правительство ФРГ не будет препятствовать поставкам немецких танков из Польши, если страна подаст соответствующее заявление. При этом Польша распространила сообщение, что готова поставить Украине танки «Леопард» без согласия Германии.

Во вторник на пресс-конференции после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что союзники скоро примут решение по вопросу о поставках танков Украине. По его словам, пока решение не принято, однако Берлин уже дал понять своим союзникам, что те при желании могут готовить боевые машины для передаче Украине. (svoboda.org)