Власти Польши не исключили закрытие погранпереходов на границе с Беларусью. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«Мы не исключаем, если речь идет о действиях с Беларусью, закрытия пограничных переходов», — сказал Моравецкий. Беларусь становится «все более и более» опасной для Европы, добавил он.

Накануне Польша уже закрыла погранпереход с Беларусью в Бобровниках, сообщал Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

«В интересах государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 12:00 10 февраля этого года движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», — написал он в Twitter.

Власти Польши не раз высказывали опасения, что Россия и Беларусь попытаются создать миграционный кризис на границе, стремясь дестабилизировать ситуацию в Европе. Из-за этого страна решила укреплять границу. Так, в ноябре Польша начала строить стену из колючей проволоки на границе с Калининградской областью.

Сооружение будет иметь высоту 2,5 метра и ширину 3 метра. Глава Минобороны Мариуш Блащак пояснил, что в правительстве опасаются нового наплыва мигрантов. «Аэропорт Калининграда теперь принимает рейсы с Ближнего Востока и из Африки. Я решил принять меры, чтобы усилить защиту польской границы», — сказал министр. (moscowtimes.ru)