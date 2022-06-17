Как пишет Defence24, Варшава намерена нарастить возможности тяжелой бронетехники по преодолению водных препятствий.

Поляки планируют закупить у французской компанией CNIM 13 понтонно-мостовых парков PFM к концу 2026 года. Стоимость сделки $331 млн (по $25,4 млн за каждый комплект). Контракт включает передачу лицензии, а также поставку запчастей и услуги по обучению. П

Предполагается, что PFM заменят «устаревшие» ПП-64.

Один французский комплект позволяет возвести мост длиной до 100 м либо собрать два парома грузоподъемностью не менее 70 т для гусеничных машин и 96 т для колесной техники.