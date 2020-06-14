Полиция разгоняет акцию оппозиции в Армении

Полиция начала операцию по разгону акции у здания Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, передает «Интерфакс».

По его данным, на акции собрались порядка 500 сторонников главы оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Полиция задерживает почти всех участников акции, сообщает агентство.

Ранее Царукян потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, так как, по его мнению, действующее правительство не выполняет своих обещаний. Он обвинил правительство в отсутствии инвестиций и развития экономики, а также в провале борьбы с коронавирусом. Позже правоохранительные органы провели обыски в доме Царукяна, а также в офисах партии в регионах. Царукян назвал политическим преследованием данные обыски. Царукяна доставили на допрос в СНБ.