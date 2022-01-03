В казахстанском Актау полицейские начали разгонять протестующих, которые недовольны ростом цен на газ, сообщает «Казахское телеграфное агентство».

Сотрудники полиции взяли протестующих в оцепление и не дают им выйти. МВД страны пока не комментировало произошедшее.

Также стало известно, что вышедшие граждане в ходе протестов перекрыли дорогу около аэропорта Актау.

Ранее власти Казахстана отказались снижать стоимость газа на фоне митингов, а в Актау прибыли военно-транспортные самолеты.

С 1 января в стране стоимость газа увеличилась с 60 до 120 тенге за литр. 2 января жители города Жанаозен (Мангистауская область, юго-запад Казахстана) вышли на митинг с требованием снизить цену на топливо. Некоторые собственники местных АЗС сами уменьшили цену до 85-90 тенге за литр.

Протесты также продолжаются в городе Актау Мангистауской области. Люди вышли перед зданием областной администрации и потребовали понизить стоимость газа до 50 тенге за литр. Район, где проходит митинг, был отключен от электроснабжения по неизвестным причинам, бригада специалистов работает над устранением проблемы.