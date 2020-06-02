Полиция напала на снимавшего протесты в Чикаго актера Джона Кьюсака

Американский актер Джон Кьюсак, известный по фильмам «Лучшие мертвецы», «Быть Джоном Малковичем», «1408» и «Воздушная тюрьма», пожаловался на действия полицейских в Чикаго, когда он снимал протесты, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук правоохранителей в Миннеаполисе. Об этом актер написан на своей странице в Twitter.

По его словам, полицейским не понравилось то, что он снимал на видео горящую машину. Тогда они подошли к нему, держа в руках дубинки и ударили его велосипед, после чего потребовали, чтобы он ушел. Также Кьюсак приложил видео инцидента, чтобы пользователи смогли посмотреть и послушать, как это было, пишет издание Deadline.

Массовые акции протеста в США начались 25 мая с Миннеаполиса (штат Миннесота), где 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими. (iz.ru)