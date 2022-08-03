Политическое шоу под названием «пенсионерка Пэлоси против Китая» завершилось победой первой. Тут, конечно, можно написать многое, но мы постараемся разобраться в конкретных деталях и найти там рациональное зерно.

Для начала скажем, что за визитом спикера парламента США Нэнси Пелоси на Тпйвань наблюдали примерно 103 тыс. человек в режиме онлайн. Большинство, наверное, ждали реакции официального Пекина, и почему-то была уверенность, что либо Вашингтон проявит мудрость и отступит от весьма сомнительной затеи, либо Пекин «проглотит» дерзкий выпад американцев.

Кстати, по поводу того — а что Китай мог сделать? Естественно, сбить гражданский самолет, на борту которого находится спикер парламента США дело не простое. Во-первых, даже несмотря на наглость и дерзость политического демарша и неуважения к китайской стороне сбить самолет со спикером парламента США, по меньшей мере, было бы не мудро. От слова совсем, если не глупо. Во-вторых, не все так просто, как оно может показаться на первый взгляд. Китайцы прекрасно знают, что стояло за этой провокацией, но быть осторожными в своих формулировках им никто не мешал, тут скорее проявились проблемы с эмоциональной несдержанностью и унижением достоинства.

Война в Украине показала многое, но самое главное она продемонстрировала, что Россию заманили в ловушку и сейчас она не понимает, как можно выйти из нее. Как бы рубль не укреплялся, а экономика России пока не казалась стабильной, прибыль от энергоресурсов не увеличивалась, реальность заключается в том, что все международные санкции, уход с российского рынка многих западных компаний, а также запрет на продажу технологий и, вообще, отключение от банковского сектора, поставят Россию в сложное положение на перспективу. Это ясно всем и даже самим политикам и пропагандистам в Москве. При этом значительных успехов России на военном фронте тоже особо не наблюдается, более того, после того, как Киеву поступит все предусмотренное западное вооружение и будет оказана обещанная экономическая поддержка, наступит перелом и на театре военных действий.

У Китая ситуация несколько иная. Тайвань считается территорией Китая по всем канонам международного права. Этот факт не оспаривают даже США, из уст официальных лиц Вашингтона на самом высоком уровне говорилось о том, что они признают единый и неделимый Китай. Другой вопрос в том, что США имеют на Тайване военные базы, а кто не знает историю, напомним — туда в свое время сбежало китайское демократическое правительство от преследований Мао. Последние с собой забрали весь золоторезервный фонд и разместили в банках США взамен на протекцию и защиту от коммунистической партии. Какое-то время Тайвань представлял Китай в СБ ООН. То есть, это территория Китая, но под защитой США от коммунистов. От того и формулировка «защита демократии и автократии».

Визит Нэнси Пелоси скорее носил символический характер — как поддержка демократических ценностей, был предназначен для внутренней аудитории, а с другой стороны — была осуществлена проверка правительства Пекина на трезвость оценки ситуации. Да, Китай сейчас силен как никогда за последние 200 лет, но не настолько, чтобы бросить вызов США. Сбить самолет со спикером парламента США это означало бы объявление войны, но может ли себе позволить такое Пекин?

Китайская экономика – это не российская экономика. Если в случае России экономика – это сырье, начиная от энергоресурсов и заканчивая уже какими-то пищевыми удобрениями, в случае Китая все намного хуже. Всего несколько американских санкций оставят миллионы китайцев без работы, а когда начнут уходить и все западные компании — это может привести к безработице еще сотен миллионов. При этом нужно понимать, что эти компании уйдут к потенциальным китайским конкурентам — в Индию, Турцию, страны юго-восточной Азии и ряд других. Куда уйти проблем не будет, а вот Китай будет нести огромные экономические потери. То есть, США могут компенсировать потери от разрыва отношений с Китаем и диверсифицировать свое экономическое сотрудничество сразу с несколькими странами, у Пекина такой роскоши нет. При этом сотни миллионов безработных это еще и огромные политические издержки для правительства.

С другой стороны, американцы имеют доминирующие позиции в Тихом океане, и китайские порты могут быть просто заблокированы. Да, вся мировая финансовая и экономическая система, которая построена на системе американские деньги и технологии и китайская рабочая сила, рухнет и ее восстанавливать придется годами. Китай можно будет заменить, а вот как заменить США не совсем понятно. Поэтому у Китая хватило политической мудрости и зрелости не идти на обострение с более сильным соперником, но это стоило китайскому руководству имиджевых потерь.

Китай все еще остается такой же фабрикой для США, и теперь его амбиции поумерились с визитом Нэнси Пелоси. Но с другой стороны, американцы прекрасно знают, что китайцы этого не забудут, а время для развития у них есть.