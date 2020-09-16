Полет, про который официально молчат…

Азербайджан запретил самолетам дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ВКС России, возвращавшимся из Сирии, пройти через свое воздушное пространство. Об этом сообщают российские СМИ.

Конкретно два портала — Аvia.pro и ИА «Красная Весна». Причем, оба они ссылаются на Telegram-канал «Записки охотника».

Два самолета сил ДРЛО ВКС России, в том числе самолет-разведчик А-50, возвращались из Сирии через Каспийское море. На подлете к воздушному пространству Азербайджана самолеты развернулись и пошли в обход.

«Не обошлось без проблем — Азербайджан не пропустил через своё ВП, пришлось обходить через Туркменистан», — говорится в сообщении канала. К сообщению прикреплен снимок маршрута, которым летели самолеты, сделаный с сайта flightradar24.

На снимке видно, как российские самолеты на подлете к воздушному пространству Азербайджана делают петлю и уходят в сторону Туркменистана. По данным канала, самолеты возвращались в Россию в рамках механизма ротации.

Интересно, станет ли это теперь правилом? Шаг вообще показательный, прямо отсылающий к вопросу о 400 тоннах военных грузов, доставленных в Армению в облет Азербайджана в дни июльской эскалации близ Товуза.

И конечно интересно, как это событие может отразиться на отношениях Баку-Москва. То есть, долго ли Баку сможет иметь смелость так отвечать Москве — почти на равных? Что способен предпринять в ответ Кремль, если ему что-то в этом не понравится? И не мог ли Баку решиться на такой шаг по совету Анкары?

Своими мнениями по этому поводу поделились с # иностранные эксперты.

Руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси) Владимир Копчак:

— Давать оценки и пояснения этому, так сказать, инциденту нужно держа в голове несколько «если». Дело в том, что на сегодня пока нет официальных комментариев ни со стороны Баку, ни со стороны Москвы. Новость же в информационном поле несколько дней живет своей жизнью, сформированной оценками разных небезразличных порталов, Телеграм-каналов, экспертов и «экспертов».

Безусловно, этот информационный посыл очень удачно лёг в конфронтационную повестку похолодания отношений между Азербайджаном и РФ после июльских пограничных боев близ Товуза и не снятого с двусторонней повестки скандала вокруг «400 тонн российских военных грузов в Армению».

Как правило, маршруты таких бортов согласовываются заранее. Поэтому если, к примеру, российский борт изначально НЕ должен был лететь через Азербайджан, это одна история. Лётчики могли отклониться от маршрута (намеренно или «по ошибке»), приблизившись к азербайджанской границе. Азербайджанские ПВО его предупредили, не пропустили, и здесь вряд ли стоит искать какой-то «демарш» со стороны Баку. Речь, скорее, о (не)преднамеренной провокации со стороны российского борта.

Другое дело, если российский А-50 следовал по неоднократно отработанному маршруту (что более вероятно) в рамках существующего межгосударственного соглашения (по какому маршруту он добрался ранее в Сирию – самый интересный вопрос). В таком случае его непропуск со стороны Баку выглядит как демонстративный жест в сторону Москвы. Понятием «недружественный», не зная деталей, оперировать не хочется, это всё, как ни крути, наши предположения.

Ряд комментаторов делают акцент на том, что не был пропущен именно самолёт-разведчик, что якобы добавляет логики азербайджанской позиции «не пропускать». Я бы на этом внимание не заострял. Во-первых, если инцидент реально имел место, то мы всё-таки имеем дело с ротацией российских ВКС в рамках «сирийского экспресса», поэтому — см.выше. Во-вторых, самолету дальнего радиолокационного обнаружения и управления, коим является А-50 (пускай и слабенький, но аналог натовских систем AWACS), для выполнения разведывательных задач не обязательно рекомендуется вторгаться в воздушное пространство другой страны, здесь скорее наоборот. Тем более, если речь идёт об Азербайджане.

Российские «первоисточники» информации об инциденте могут быть заинтересованы в создании и усилении картинки конфронтации между Азербайджаном и РФ (не говоря уже о тиражирующих её армянских СМИ). Даже если информационный фон не соответствует произошедшему над Каспием, это, без сомнения, добавляет нервозности в азербайджано-российские отношения. Не говоря уже о том, если имел место показательный выпад Баку в сторону Москвы…

Александр Сытин, российский политолог и публицист, доктор исторических наук, глава North&Eastern Europe Research Political Center:

— Действия по согласованию с Анкарой тут возможны.

Москва однозначно воспримет это как недружественный шаг и в ответ усилит поддержку Армении, в том числе и информационную.

Ответить на вопрос о том, долго ли Баку сможет продолжать проводить недружественную России линию, я не могу, ибо мне неизвестны наличие воли и упорства у азербайджанского правительства, но ЛЮБОЙ шаг, направленный на сужение русского пространства и отдаление от Москвы я бы приветствовал.

От Кремля, помимо неизбежной проармянской позиции можно ожидать санкций, в том числе направленных на ограничение бизнес-интересов азербайджанской диаспоры в крупных городах. Вспомните антигрузинскую кампанию 2008 года, в частности, в Москве. Азербайджан в этом плане достаточно уязвим — отзыв лицензии на работу на территории РФ, например, Международного банка Азербайджана стал бы с моей точки зрения достаточно чувствительным ударом.

Так думают эксперты, ну а нам остается только наблюдать за дальнейшим развитием событий.