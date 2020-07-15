Полад Гашимов и Ильгар Мирзоев похоронены на II Аллее Почетного захоронения

Похоронены генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев, ставшие шехидами 14 июля в Товузе.

Тела генерала и полковника были доставлены сегодня утром на II Аллею Почетного захоронения.

Тело погибшего в ходе ожесточенных боев генерал-майора азербайджанской армии Полада Гашимова 1975 года рождения было доставлено вчера в Габалинский район, где он родился, а оттуда – в Сумгайыт. Тело Ильгара Мирзоева доставлено в Баку.

В ночь с 13 на 14 июля противник предпринял попытку перейти в наступление, используя артиллерийский огонь с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.