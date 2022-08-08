Покупатель отказался от украинского зерна, которое следовало на судне Razoni в ливанский порт Триполи, сообщает посольство Украины в Бейруте.

Отказ аргументирован задержкой груза сроком более чем на пять месяцев.

Теперь поставщик судна ищет нового покупателя в Ливане или любой другой стране. Само оно остановилось около побережья южной Турции.

Напомним, Razoni — первый сухогруз с украинским зерном, покинувший порт Одессы в рамках соглашения по разблокировке украинских портов. На его борту — 26 тыс. тонн кукурузы. (Корреспондент.нет)