Поисково-спасательные работы в Гяндже завершены

Как уже сообщалось, 11 октября 2020 года около 2 часов ночи армянская армия, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, подвергла ракетному обстрелу Гянджу, второй по величине город Азербайджана, расположенный вне зоны боевых действий. В результате одна из ракет, попавшая в жилой дом, полностью разрушила здание, оставив его жителей под руинами.

Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, привлеченные на территорию соответствующие силы Министерства по чрезвычайным ситуациям извлекли из-под завалов 17 человек и 9 тел погибших.

По информации соответствующих ведомств, с учетом того, что под завалами никого не осталось, поисково-спасательная операция завершилась.

Отметим, что Министерство по чрезвычайным ситуациям в настоящее время работает в усиленном режиме. В случае возникновения какой-либо ЧС просим незамедлительно сообщить об этом на горячую линию «112» МЧС.