Поиграли и разъехались

Вопрос белорусско-российских отношений приобретает все большую остроту. При этом в Минске готовятся к длительному противостоянию и постепенному уменьшению финансовой и материальной поддержки, а в Москве считают, что долго бацько Лукашенко не продержится и в той или иной мере подпишет капитуляцию.

В любом случае переговоры в Сочи президентов России и Беларуси должны были подвести какую-то черту под долгим периодом некоторой неопределенности. Сам Лукашенко накануне своей поездки определил ее как «какой-то момент истины».

Надо сказать, что в экономическом и финансовом отношении глава белорусского государства на переговорах был в более уязвимой и слабой позиции. Ведущую роль играл фактор времени. Вопрос поставок энергоресурсов для Минска становится жизненно важным. Прекращение поставок российской нефти ставило белорусскую экономику буквально на грань коллапса.

Как сообщают пользователи портала tut.by, на некоторых АЗС «Лукойла» в Бресте и Барановичах введено ограничение на покупку дизельного топлива до 100 л в руки. Как пояснили водителям, «Проблемы с топливом, его не хватает на все заправки». По неподтвержденной информации, белорусским сетям АЗС, которыми владеют российские нефтяные компании, отказывают в поставках нефтепродуктов с НПЗ в Мозыре и Новополоцке. «Нет нефти — нет бензина». С января «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть» и «Татнефть» отказались поставлять нефть в Беларусь.

В Москве прекрасно понимают, что быстро найти альтернативу российским энергоресурсам невозможно. Дело даже не в том, что логистика диверсифицированных доставок довольно сложная и затратная. Белорусские НПЗ рассчитаны на переработку тяжелой и сернистой российской нефти. Переход на другую, например, ближневосточную, североафриканскую или американскую потребует существенной перенастройки технологических процессов и ввода нового оборудования. Во-первых, это стоит немалых денег и, во-вторых, займет определенное время. И с первым и вторым большие проблемы.

Вот почему в Москве довольно снисходительно отнеслись к попыткам Минска найти другие источники поставок нефти и предпочли не реагировать, по крайней мере, на официальном уровне на обещание американского государственного секретаря Майкла Помпео на 100% обеспечить Беларусь нефтью.

Не отреагировали в Белокаменной и на крики Лукашенко, что с братьями так не поступают. Тем самым ему дали понять, что friendship is one thing, but business is business — дружба дружбой, а дело — есть дело. Можешь быть хоть трижды братом, а табачок врозь. Или присоединяйся к России и будешь получать энергоресурсы как обычный регион, например, Смоленская область.

Эти соображения двух сторон и обусловили тот факт, что все переговоры свелись к спорам вокруг поставок энергоресурсов, а так называемая глубокая интеграция, а фактически аннексия Беларуси была отставлена на второй план.

Вероятно, временно. На переговорах не было премьер-министров. Они являются главными кураторами процесса глубокой интеграции. Сложностей было достаточно много, поэтому в Москве решили не перегружать корабль взаимных отношений, который и так набрал воды по самые борта.

Надо сказать, что по газу Кремль все-таки уступил. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» в декабре прошлого года Лукашенко говорил, что Путин настаивает на цене в $152 за 1 тыс. куб. м. Перед Новым годом контракт был заключен только на два месяца. Это свидетельствует о том, что цена $127 «Газпром» не устраивала. И вопрос стоял так: либо согласие на «углубление интеграции», либо цена в 152 доллара.

В конце концов, Кремль согласился продавать газ по $127 за 1 тыс. куб. м. Даже говорят, что согласился на $120 на весь текущий год. При этом никакой альтернативы у Беларуси по газу просто нет. В силу ряда технических и технологических причин наладить реверсную поставку из Польши невозможно. И еще один очень немаловажный факт. «Белтрансгаз» был в свое время продан «Газпрому» и Минск им не управляет.

Интересно, что в свое время нечто аналогичное предлагалось сделать и с украинской газотранспортной системой (ГТС), но Киев категорически отказался. По ней была налажена реверсная поставка газа и этот козырь Москва потеряла. Минск же пожинает плоды того, что стоит за продажей за низкие цены на газ стратегической системы.

Тем не менее, Россия была вынуждена отказаться от газового рычага давления на Беларусь по внешним обстоятельствам. В Европе переизбыток газа и любые проблемы с его поставками через территорию вроде бы союзного государства весьма чреваты. К тому же проблемы «Северного потока-2» растут как снежный ком и заводиться сейчас с Беларусью по газу как-то не с руки. В конце концов, названная цена соответствует европейской.

С нефтью ситуация другая. Здесь Москва на уступки не пошла и дала ясно понять, что Минску нечего рассчитывать на какие-то послабления без существенных политических уступок.

Вопрос был принципиальным. Если бы Лукашенко удалось уговорить Путина пойти на новые скидки по нефти и газу, то тогда следовало бы говорить, что шантаж альтернативной нефтью и предложением Помпео удался. Для Кремля это равносильно демонстрации слабости, на что он пойти не может без, как он считает, потери лица.

В целом результат получился промежуточным. Видимо, придется белорусской стороне покупать нефть у российских компаний на их условиях. И потери, понесенные Беларусью от недопоставок нефти с начала года, были напрасными. Здесь Лукашенко прогадал.

У экономических и финансовых на первый взгляд переговоров в Сочи есть отчетливая политическая составляющая.

Во-первых, схема — экономическая и финансовая поддержка Беларуси в обмен на политическую лояльность — закончилась. Начинается новая история взаимоотношений, жизнь без российских дотаций.

Во-вторых, следует ожидать усиления экономического и финансового давления Москвы на Минск. Методы разнообразные. От запретов на поставки каких-то категорий товаров, в которых будут находить вредные вещества, до блокирования путей торговли, например, с центрально-азиатскими странами.

В-третьих, уже фактически идет информационная война. Она не достигла такого накала, как в случае с Украиной, но градус повышается на глазах. Этапы большого пути хорошо известны. От отрицания права на самостоятельность белорусского государства до аналогичного в отношении белорусского языка. Уже не очень далеко и до утверждений о притеснении русскоязычных.

В Москве делают такую же ошибку, как и в отношении Украины. Конечно, сделать пусть и не слишком большой политический поворот Лукашенко гораздо сложнее, чем Порошенко и Зеленскому. Тем не менее, существенное падение числа тех граждан Беларуси, которые лояльно относятся к России с 60% до 38-40% за очень короткий период времени говорит о том, что надежды Москвы на уменьшение поддержки более самостоятельному политическому курсу Лукашенко не оправдываются.

В Киеве очень внимательно следят за развитием отношений Минска с Москвой. Большая самостоятельность Беларуси в интересах ее соседей. И в этом отношении Украина готова помочь с логистикой доставки нефти через трубопровод Одесса-Броды, интенсификации речного грузооборота, в частности, по Днепру и Припяти. Это также может стать средством некоторого ослабления российского давления на Беларусь.

Достигнутый между Москвой и Минском компромисс носит промежуточный характер. Обе стороны остались им недовольны.

Это подтверждает тот факт, что президенты поиграли в хоккей в одной команде, но потом Лукашенко отбыл на родину без выхода к прессе и проведения совместного брифинга. Все рассказывать журналистам поручили заместителю главы администрации президента России Дмитрию Козаку.

Уровень, как говорится не президентский. И ничего другого пока не предвидится.