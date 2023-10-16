Ватикан ополчился на Азербайджан. Так, вчера, 15 октября после окончания воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане Папа Римский Франциск выступил с призывом к охране и уважению монастырей и мест религиозного поклонения в Карабахе.

«Мое беспокойство кризисом в Карабахе не ослабло. Помимо тяжелой гуманитарной ситуации беженцев, я бы хотел обратиться с особенным призывом в защиту монастырей и мест поклонения в этом регионе», — заявил он.

Понтифик также выразил надежду на то, что будет обеспечено уважение и защита культовых сооружений как части местной культуры, проявления веры и знака братства, которое «делает возможным совместное проживание, несмотря на различия»․

Ватикану известны факты осквернения исламских святынь в Карабахском регионе Азербайджана во время армянской оккупации. В 2022 году Ватикан посетила межконфессиональная делегация во главе с руководителем Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде, куда вошли апостольский префект Азербайджана Владимир Фекете и архимандрит Русской Православной церкви Алексей Никоноров. Во время аудиенции с понтификом Пашазаде осудил поведение армян, сославшись на их вандализм в мусульманских мечетях в Карабахе, а также в отношении христианских религиозных памятников, не принадлежащих армянской церкви.

Азербайджанская делегация также довела свою позицию на встречах с государственным секретарем Пьетро Паролина и секретарем по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером.

Но несмотря на эти усилия Ватикан все же не осудил армянский вандализм в Карабахе, хотя Папа Римский Франциск недавно осудил акт сожжения священной для мусульман книги – Корана в Стокгольме, отметив, что подобные действия вызывают у него возмущение и отвращение.

О том, как в Азербайджане уважительно относятся к христианским храмам, Франциск мог убедиться воочию во время своего посещения нашей страны в 2016 году. К тому же Азербайджан реализовал проекты по восстановлению христианских религиозных памятников во многих частях мира, включая Ватикан. Так, 26 сентября 2018 года в Риме состоялось открытие катакомб святого Себастьяна, отреставрированных Фондом Гейдара Алиева. Реставрационные работы начались в 2016 году и были проведены на высоком уровне. Эти катакомбы, как подчеркивалось на церемонии открытия, имеют важное значение для всего христианского мира. Они были обнаружены в 1578 году, а некоторые памятники здесь восходят к III веку. А после визита президента Ильхама Алиева в 2020 году в Ватикан между сторонами было расширено соглашение о реставрации катакомб Святого Комодилла.

Сам Папа Римский во время встречи с Ильхамом Алиевым отметил ремонтно-реставрационные работы, осуществленные Фондом Гейдара Алиева в Ватикане, выразил признательность правительству Азербайджана, в частности, президенту Фонда Мехрибан Алиевой. Он подчеркнул, что Ватикан никогда не забудет восстановительные работы, проведенные здесь Фондом Гейдара Алиева.

Во время этой поездки в Ватикан первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был вручен один из высших папских рыцарских орденов — Большой крест ордена Пия IX (Dama di Gran Croce dell’ordine Piano) за вклад в продвижение культуры, в том числе при взаимодействии с институтами Святого Престола.

Казалось, вышеприведенных фактов достаточно, чтобы в Ватикане осознали, насколько такая мусульманская страна как Азербайджан уважительно и бережно относится к христианскому наследию, но последние слова Папы Римского вызывают большое сожаление.

В последнее время авторитетное издание Vatican New, на котором освещаются новости и публикуются материалы о Папе Франциске, Святом Престоле и различных международных событиях, распространяет лживую и провокационную информацию об Азербайджане.

Хотя в ноябре 2020 года Ильхам Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов на территориях в Карабахе, подчеркнув, что все они являются историческим достоянием Азербайджана. Эти же слова он повторил через год, заявив, что все религиозные храмы на территории Азербайджана охраняются, строятся государством, и весь мир знает это.

Однако судя по последнему заявлению Папы Римского, как будто и не было красноречивых фактов вопиющего армянского вандализма, распространенных многими мировыми информационными агентствами, а также отчетов по уничтожению историко-культурного наследия Азербайджана, представленных в ЮНЕСКО, ОИС, ООН, Совет Европы и ИСЕСКО.

Погрязшая в педофильских скандалах католическая церковь глуха и слепа к страданиям мусульманской страны, так бережно относящейся к христианскому наследию…