Поэты и писатели из Азербайджана примут участие в İstanbul Publishing Fellowship

В Стамбуле стартовали встречи для представителей медиасферы İstanbul Publishing Fellowship 2021 (Международные встречи профессиональных издателей в Стамбуле).
Мероприятие проводится Ассоциацией печатных изданий Турции (TBYM) в шестой раз.
İstanbul Publishing Fellowship организуется при поддержке Министерства культуры и туризма, информационным партнером мероприятия выступает агентство Anadolu.
В мероприятии принимают участие 345 человек из 60 стран.
Выступивший на церемонии открытия глава Попечительского совета Фонда поощрения науки Билал Эрдоган сказал, что в этом году темой обсуждения выбраны печатные издания Азербайджана.
«Мы решили начать с Азербайджана, чтобы продемонстрировать широту границ тюркской литературы. Желаю успехов всем участникам. Надеюсь, что по завершении пандемии в следующем году удастся провести мероприятие с большим количеством участников», — сказал он.
В этом году впервые в рамках мероприятия организовано обсуждение на тему «фокусная страна».
В мероприятии принимают участие издатели, поэты и писатели из Азербайджана.
В связи с пандемией коронавируса мероприятие проходит в смешанном формате: организованы как онлайн-обсуждения, так и личные интервью с ограниченным числом участников.