Подредактировать забыли: до чего договорился Путин

СМИ России в последние дни обсуждают фразу, произнесенную президентом Путиным в телеэфире — «Россия — это даже не страна, а отдельная цивилизация». При этом он заявил, что ее надо защищать и развивать.

Каких-то четких и не вызывающих сомнений аргументов в защиту своего определения Путин не привел. Пояснений тоже не дал, кроме довольно общих и спорных. Например, он сказал, что отдельная цивилизация она, потому что у нее есть «богатые традиции, многонациональность, множество культур и вероисповеданий».

Но мало ли в современном мире стран, обладающих всем этим набором в полной мере? Из крупных, те же США, Австралийский Союз, Казахстан. Да и про Европейский Союз не надо забывать – вот уж ярчайший пример сосуществования культур – от португальцев до лапландцев. Однако «отдельными цивилизациями» никто из них себя почему-то не видит. Думается, любой подкованный этнограф или культуролог мог бы вступить в спор с главой РФ и легко загнать его в тупик, оперируя теми же терминами, которые он использовал. Но на то он и Путин, что никогда не считал себя обязанным отвечать за слова, «опускаясь» до равноправных дискуссий с людьми, кое-что смыслящими в тех областях знаний, которые он пытается затрагивать. Да и врет он легко и без последствий – вспомнить хотя бы «зеленых человечков» без опознавательных знаков, оккупировавших весной 2014-го Крым, а впоследствии оказавшихся российскими военнослужащими. Поначалу Путин сходу отметал такие предположения, а в 2015-м вдруг признал, мол, да, это были наши военные – в присутствии журналистов, перед телекамерами – и даже, как говорится, не покраснел.

Цивилизация – понятие слишком глобальное, чтобы пытаться подвести его под какую-либо одну страну, пусть даже самую крупную по размерам, какой является Российская Федерация. Во-первых, Россия не настолько отрешена от окружающего мира, соседей — с ними у нее есть множество совпадений и в религиозном, и в культурном, и в национальном плане. Без этого соседства России в ее нынешнем виде просто и быть не могло бы. Это была бы какая-то страна, но не та, которую мы все знаем. Во-вторых, чтобы называться «отдельной цивилизацией», надо иметь некие совершенно уникальные отличия от всех вообще. Но ничем таким северный сосед похвастать не может. Многонациональность и многоконфессиональность не в счет. Что же тогда?

Да и насколько вообще уместно определение, примененное Путиным? Не слишком ли резко оно звучит? Ведь в смысле «отдельности» говорят, например, и об «инопланетных цивилизациях». Вот Японию, наверное, с большими основаниями можно было бы назвать «отдельной цивилизацией» — у жителей этого островного государства совершенно особый взгляд на окружающий мир, свое мировоззрение. В их языке даже есть термины, обозначающие такие понятия как «японец» и «не-японец» — то есть, «мы» и «все остальные». Есть что-то похожее у русских? Нет. Можно предположить даже, что Путин просто неудачно выразился, а подредактировать забыли.

Интересным образом объясняет ход мыслей российского президента директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев.

В беседе с # он пояснил, что это высказывание свидетельствует об одном: «Владимир Путин понимает, что Запад больше не намерен терпеть его выходки. Ангела Меркель, которая раньше старалась хоть как-то вести диалог с ним, даже она больше терпеть не намерена, чему яркие примеры — медленный похоронный марш по Северному потоку-2 или приближающийся ответ Европы на хакерские атаки Кремля против Берлина. И Штаты терпеть не намерены. И экономика больше терпеть не намерена, так как Путин и его команда разворовывают Россию, а теперь и разворовывать будет нечего. Поэтому единственный выход Путина, загнанного в угол — ужесточить позиции, как внутри, так и вне, и это точно приведет к тому, что Россия станет очень «отдельной» изолированной цивилизацией. В Кремле понимают это и связанные с этим риски, но отдать власть кому-то более профессиональному и адекватному не могут, так как всем им придется сидеть в тюрьме. А кто хочет в тюрьму?!»