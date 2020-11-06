Подразделения ВС Армении в Агдере парализованы

Серьезные нехватки возникли в обеспечении 10-й горнострелковой дивизии и 5-го горнострелкового полка 1-й общевойсковой армии вооруженных сил Армении в Агдере. Так, в подразделениях имеется нехватка продуктов питания, военного имущества, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Противник, понесший большие потери в живой силе и боевой технике в ходе боев на Агдеринском направлении фронта, не в состоянии восполнить эти потери.

Кроме того, была прервана связь между вышеуказанными воинскими частями и командованием, а также возникли проблемы в управлении подразделениями.