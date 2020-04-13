Подразделения ПВО Азербайджана приступили к тренировкам

Согласно утвержденному Министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2020-й год, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) приступили к тренировкам.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит», совершив марш, отработали вопросы смены, оборудования и маскировки стартовых позиций в соответствии с нормативами.
Ракетные подразделения также выполняют задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения, в том числе отражению ракетных ударов условного противника.