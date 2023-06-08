Подполковник российской армии Роман Винивитин, которого ранее задерживали наёмники ЧВК «Вагнер» после стычки между ними и военными, записал видеообращение, в котором заявил о пытках со стороны наёмников и похищениях ими российских военнослужащих, а также обрушился с критикой на основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Ранее связанные с ЧВК «Вагнер» телеграм-каналы опубликовали видео с Винивитиным, на котором тот утверждает, что его подчинённые обстреляли машину с наёмниками, и говорит, что приказал это сделать «из личной неприязни». Пригожин утверждал, что подчинённые Винивитина минировали дорогу, по которой перемещались «вагнеровцы», из-за чего наёмники разоружили российских военных во главе с комбригом. Это, как утверждается, произошло в середине мая.

Видеообращение Винивитина публикует, в частности, телеграм-канал «Осторожно, новости». На видео Винивитин подтверждает, что командовал 72-й бригадой российских войск, которая занимала позиции на Бахмутском направлении. По словам офицера, наёмники «Вагнера» задержали его без всяких оснований, «пленили, держали в подвале и издевались», в частности имитировали ночной расстрел. Распространённое ЧВК видео он назвал результатом давления.

По словам Винивитина, бойцы его подразделения конфликтовали с наёмниками ЧВК «Вагнер», в конфликтах он обвинил «вагнеровцев». Подполковник утверждает, что российских военных заставляли подписывать контракты с ЧВК, похищали их, угрожали, а также похищали военную технику. Некоторых бойцов, как утверждается, наёмники пытали, а один российский военный после того, как подвергся сексуализированному насилию, покончил с собой.

Винивитин также отверг обвинения в том, что военные минировали пути отхода наёмников ЧВК, а Пригожина обвинил в политическом пиаре и дискредитации армии.

Пригожин пока не комментировал видеообращение подполковника. Ранее то же «Осторожно, новости» публиковало видеообращение военнослужащих, как утверждается, бывших подчинённых Винивитина, с его критикой.

Евгений Пригожин нередко критикует Минобороны России, вплоть до его высших руководителей, и утверждает, в частности, что город Бахмут был взят исключительно силами ЧВК «Вагнер», без поддержки Минобороны. (svoboda.org)