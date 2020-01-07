Подписание с ЕС могло бы быть…

«То, что есть у них, имеется и у нас, только с одним отличием: все это у них открыто, а у нас же, наоборот, скрыто» — так охарактеризовал герой нашего комедийного фильма «Дервиш взрывает Париж» Хатемхан ага главное отличие восточного образа жизни от западного.

И надо сказать, что, как ни странно, он во многом был прав; страсти, слабости людские, и даже характер человеческий всюду одинаковые, отличаются только их форма выражения – в одних случаях люди более свободно выражают свои желания и страсти, в других же, наоборот, стараются как можно больше скрывать их, делать вид, как будто, они вовсе не существуют…

«То, что не запрещено законом,- разрешено» — да, так выразилась всем известная «Декларация прав человека и гражданина», принятая в свое время лидерами и представителями Великой Французской Революции.

Надо сказать, что с тех пор не только в западном мире, но и на дремучем Востоке довольно многое изменилось, но все же восточные люди до сих пор продолжают делать оговорки по поводу человеческого существования и поведения. «То, что не запрещено законом, религией, моралью и менталитетом,- разрешено» — так они представляют себе максиму человеческого бытия.

Но это им не мешает изо всех сил рваться на Запад за более свободной и благополучной жизнью. И мы тут вовсе не намерены анализировать тонкие стороны поведения и бытия восточного человека, наша цель куда скромнее; наступающий год во многом обещает быть примечательным, но он станет еще примечательнее, если в этом году мы наконец-то подпишем соглашение с ЕС.

Беларусь и Азербайджан – из всех постсоветских стран только эти две еще не подписали с ЕС соответствующее соглашение.

Приводятся разные «аргументы», но они не только не убедительны, даже нелогичны: неужели другие постсоветские страны не думают о собственном суверенитете и национальных интересах?

Странно получается, не так ли? Одни и те же отношения и принципы сотрудничества по каким-то причинам оказываются приемлемыми с точки зрения национальных интересов восьми республик, а вот, почему-то те же принципы оказываются негодными через призму интересов двух бывших советских республик – Беларуси и Азербайджана, которые из ансамбля десяти республик за эти годы в основном выделялись только «особенностями» своей политической системы…

Поэтому все аргументы азербайджанских чиновников о том, что они якобы стараются максимальным образом обеспечить интересы Азербайджана, нам кажутся не убедительными — лучше было бы, если бы признались, что нас больше тревожат не «торгово-экономические интересы» страны, а в большей степени возможные осложнения в плоскости Москва-Баку, т.к. всем известно, что Кремль довольно ревниво относится к евроустремлениям своих бывших сателлитов. Нам могут возразить, что ведь и Армения подписала соответствующее соглашение с ЕС.

Да, это правда. Но тут надо сделать некоторые оговорки. Во-первых, Кремль так отредактировал проект соглашения Ереван-ЕС, что даже сами армянские эксперты назвали его пустой декларацией.

Во- вторых, процесс не получил своего развития: даже смена власти, приход к власти «революционных сил» не ускорил его, т.к. новый премьер страны Н.Пашинян быстро понял, что его персона станет еще больше раздражать Кремль, если он начнет делать конкретные шаги в направлении Европы…

Надо отдать дань нашим министрам и чиновникам, что они не устремляются за формальностями: в принципе, мы также могли бы подписать формальное соглашение с ЕС, как армяне. Но что же дадут нам подобные формальные, чисто показные шаги?

Понятно, что ровным счетом ничего. Поэтому нам кажется, что соглашение с ЕС не подпишется и в этом году, несмотря на то, что в 2020-м году мы будем председательствовать в Движении неприсоединения, даже в ГУАМ-е, что является показателем наших политических ресурсов.

Но, увы, мы, особенно, некоторые проправительственные политические наблюдатели до сих пор гордятся т.н. частотой встреч глав государств и правительств России и Азербайджана, что является показателем близости двух стран.

Конечно, на первый взгляд так есть, но только на первый – на самом же деле, в реальной политике более независимые, в том числе и некоторые постсоветские, страны предпочитают держаться подальше от России…