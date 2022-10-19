На встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Румынии Николае-Ионелом Чукэ в начале октября текущего года в ходе официального визита в Болгарию были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере энергетики со странами региона, определены направления расширения партнерства.

Как сообщили в министерстве экономики Азербайджана, 19 октября в рамках визита в Румынию делегации, в которую вошли министр экономики Микаил Джаббаров, министр энергетики Парвиз Шахбазов и руководство Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между румынской компанией «Romgaz» и SOCAR.

Документ подписали вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и заместитель генерального директора «Romgaz» Аристотель Джуде.

На мероприятии была подчеркнута важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, развитие связей с Румынией в ряде отраслей экономики, отмечена деятельность SOCAR в этой стране, проведен обмен мнениями о возможностях укрепления сотрудничества в области энергетики, в том числе возобновляемой энергетики.