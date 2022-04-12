Советник главы Офиса президента, член украинской переговорной делегации Михаил Подоляк жестко ответил российскому диктатору Владимиру Путину, который сегодня заявил, что РФ пришла «защитить людей на Донбассе».

Ответ Подоляка появился у Twitter.

«Россия заявляет, что ее цель в Украине – «защитить людей на Донбассе». Просто в этот момент мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, втором по размеру городе Донецкой области. Те, кто выжил, умирают с голоду. От чего вы их защищаете? От жизни?», — спросил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, Владимир Путин назвал войну в Украине «трагедией», но оправдал себя.

«То, что происходит сейчас в Украине — это трагедия, бесспорно. Но Александр Григорьевич (Лукашенко) правильно сказал — выбора не оставили. Просто не было выбора. Оставался вопрос относительно времени. Когда это начнется. Вот и все», — цинично заявил Путин.

Он также заявил, что Россия вторглась в Украину, чтобы «защитить народ на Донбассе».