Журналист американского телеканала Fox News Бенджамин Холл получил ранение под Киевом, когда освещал российскую агрессию против Украины. Об этом сообщил ведущий Fox News Джон Робертс, запись эфира опубликовал Mediaite.

О ранении журналиста написала и генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, Холл получил перелом обеих ног. Сейчас он перебывает в реанимации. Она также добавила, что сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований. (gordonua.com)