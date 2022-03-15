Журналист американского телеканала Fox News Бенджамин Холл получил ранение под Киевом, когда освещал российскую агрессию против Украины. Об этом сообщил ведущий Fox News Джон Робертс, запись эфира опубликовал Mediaite.
«Журналист Fox News получил ранение при подготовке репортажа под Киевом», – сказал Робертс.
О ранении журналиста написала и генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, Холл получил перелом обеих ног. Сейчас он перебывает в реанимации. Она также добавила, что сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований. (gordonua.com)