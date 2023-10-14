Международный валютный фонд понизил прогноз экономического роста Азербайджана на этот и следующий годы. Нисходящая тенденция наблюдается сейчас во всем мире и похоже на то, что наша страна не стала исключением.

В последнем своем отчете международная структура понизила прогноз экономического роста в мире. В докладе финансового института говорится, что рост мирового ВВП составит 2,8% в этом году и 3% — в 2024-м – это на одну десятую процента меньше, чем ожидалось в январской отчетности. Примечательно, что Всемирный банк, напротив, улучшил свой прогноз по мировому экономическому росту на этот год – по данным ВБ реальный мировой ВВП вырастет на 2,1%, что выше январского прогноза на 1,7%. По мнению российского аналитика Василия Колташова, рецессия — это сокращение ВВП, но не то же самое, что экономический кризис или экономическая деградация.

Главным инструментом ухудшения ситуации экономист считает ключевую ставку Федрезерва США и Банка Англии. Из-за растущей ставки мировых регуляторов и дорожающих кредитов экономическая активность на Западе падает. Привыкшие к нулевой ставке западные экономики, бизнесы и домохозяйства оказались перед лицом новой реальности. В июле Федрезерв повысил ключевую ставку до 22-летнего максимума в 5,25-5,5 процентов. Так американский центробанк стремится вернуть инфляцию к целевому показателю в 2 процента. Банк Англии тоже сохраняет ставку на уровне 5,25 процентов годовых. Месяц назад Европейский центробанк повысил ставку до 4,5 процентов. «Конрациклическая политика западных правительств и центробанков, начиная с 2008 года, создала беспрецедентные для мировой экономической истории деформации», — говорит В. Колташов в беседе с #.

На фоне замедления мирового экономического роста наблюдается замедление роста азербайджанской экономики. По данным Госкомстата, за девять месяцев этого года ВВП республики составил 90,8 млрд манатов ($53,4 млрд). В сопоставимых ценах это на 0,8% больше тех же месяцев прошлого года. Темпы роста остаются на зафиксированном восьмимесячном уровне. Падение ВВП в нефтегазовом секторе несколько ускорилось: если за январь-август этого года в годовом исчислении нефтегазовый ВВП снизился на 1,1%, то в сентябре этот показатель повысился до полтора процента. Реальный рост производства ненефтегазового ВВП составил 3%. В структуре внутреннего валового продукта на долю промышленности приходится 41,6%, оставшиеся 57,6% разделили межу собой торговля и ремонт транспортных средств — 9,5%, транспорт и логистика – 6%, сельское хозяйство – 6,4%, строительство – 5%, туристическая индустрия и общественное питание — 2,3%, ИКТ – 1,7%, чистые налоги на товары и импорт – 954% и т.д. В первом полугодии ВВП на душу населения составил 8 948 манатов или $5 264. Правительство прогнозирует реальный рост на уровне 1,8%.

По словам экономиста Акифа Насирли, прогнозы МВФ строятся на методологии этой международной структуры и опираются на текущую ситуацию. С начала года, говорит он, МВФ дважды менял свои ожидания по нашей республике. Его прогнозы в целом абстрактны, хоть и стремятся отразить ситуацию.

«На самом деле замедление экономического роста мы и сами наблюдаем по некоторым макроэкономическим показателям, например, растущему импорту. Если оставить за скобками нефтяной экспорт, баланс внешнеторговых операций будет отрицательным. Возвращаясь к операциям импорта – экспорта, если вы увеличиваете ввоз, например, сельскохозяйственной продукции: мяса, пшеницы, масла и пр., соответственно, сокращается внутреннее производство. Налицо ситуация спада». Одной из причин замедления экономики А. Насирли считает уменьшение нефтедобычи – растущая добыча газа не может компенсировать эту брешь.

К причинам экономического спада он относит все обстоятельства, так или иначе препятствующие производству и развитию бизнес-среды. Это могут быть монополии, отсутствие конкурентной среды и серьезные препятствия развитию предпринимательства, связанные в том числе с отсутствием независимой судебной системы. Монопольная среда мешает развитию, а если нет прогресса, замедляется экономический рост.