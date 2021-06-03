В потере Карабаха виноват не только Пашинян, но и его политические предшественники, которые постоянно твердили, что мы не уступим Азербайджану ни пяди земли – да, это приблизительное содержание последнего заявления экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, который после этих слов отказался от участия в предвыборном теледебате с Н.Пашиняном.

Не знаю, как в было в прошлом, но в современной Армении парадоксов предостаточно. И одним из примеров того является метаморфоза в мышлении первого президента Армении, в свое время выступившего с довольно реалистическими предложениями по карабахской проблеме, но который почему–то после ноябрьских и январских соглашений по Карабаху встал в один ряд с таким псом войны, как Роберт Кочарян. Конечно, его риторика не совсем идентична заявлениям и призывам Кочаряна и прочих, первый президент и теперь заявляет, что уступки в карабахской проблеме неизбежны, но не приемлет и того, что случилось в последние месяцы в карабахском военно-политическом театре.

Что касается отношений Пашиняна и Тер-Петросяна, на днях последний заявил, что постоянно поддерживал Никола, но не думал, что он страну приведет к полному краху. Мы постоянно думаем над вопросом: что же будоражит мысли первого президента Армении? Разве не он сам еще в девяностые годы предсказывал то, что случилось в последнее время в карабахском военно-политическом театре? Нет ли в этом сугубо психологических, т.е. личностных мотивов?

Думается, что есть. Дело в том, что в свое время Пашинян не очень-то последовательно или искренно поддерживал Тер-Петросяна и не разделял его взгляды по поводу путей разрешения проблемы. Но тут есть и другие мотивы.

Во-первых, Тер-Петросян в первую очередь является армянином. Не стоит забывать, что наши территории были оккупированы в годы его правления. Во-вторых, Тер-Петросян в своей известной статье призывал к тому, что с Азербайджаном надо немедленно «поторговаться» и получить статус для Нагорного Карабаха, потому что со временем Азербайджан выйдет из кризиса, создаст свою армию и освободит весь Карабах. Т.е., Тер-Петросян также не призывал оставить карабахскую затею совсем, хотя любому нормальному человеку, даже далекому от политики, ясна и понятна ее пагубность и бесперспективность.

В-третьих, поражение всегда сирота, в отличие от победы, никто не желает и не осмеливается взять на себя ответственность за него.

Ровным счетом то же самое происходит теперь и в Армении. Хотя именно армянские горе-политики и горе-идеологи и привели свой народ к трагедиям и горестям. Один из основоположников классической армянской литературы Хачатур Абовян назвал одну из своих книг «Раны Армении». Возможно, он не предполагал, что от этого начнется длительное, вековое хождение армян по мукам – полностью потеряв разницу между правдой и ложью, этот народ станет на путь конфронтации почти со всеми своим соседями…

Таким образом, с приближением выборов ситуация в Армении становится непредсказуемой. Отставки становятся частыми и систематическими, обвинительные заявления начинают доминировать над рациональной логикой. Причина ясна: все хотят выйти из этой воды сухими и невредимыми. Но реальная политика предполагает тактику и стратегию. В тактическом плане у армян временные успехи бывают, чего не скажешь об их стратегических намерениях – тут они постоянно проигрывают, потому что постоянно забывают об одной истине: политика есть искусство возможного.

Фантастические грезы, постоянное стремление к ирреальному — возможно, применительно к одному человеку это еще может вызвать хоть какое-то сочувствие, но когда этим занимаются целые народы, это уже становится предметом иронии, даже насмешки.

Потому что, какой бы сплоченной и солидарной не была конкретная нация, все же считается, что народ не какое-то абсолютно сплоченное и единое сознание, а есть коллективный мозг, который автономно вырабатывает массу решений, и, как минимум, один из которых уж точно бывает верным и прагматичным…