Почему российские миротворцы не арестовывают главного карабахского террориста?

Армяне освобождают Кяльбаджар, согласно соглашению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября, оставляя за собой подожженные дома и хозяйства, вывозя даже унитазы и могильные камни, разрушая и грабя материальные и культурные ценности Азербайджана. Более 30 лет назад азербайджанцев гнали из Армении и Карабаха буквально в чем мать родила, они бежали, спасая свои жизни – голые и босые, оставив все нажитое армянским захватчикам и террористам. Армяне же уезжают под надзором российских миротворцев со всем домашним скарбом, при этом еще и проклинают нас.

Сейчас в Нагорный Карабах, согласно соглашению между Москвой, Баку и Ереваном, введены российские миротворцы, в задачу которых по Уставу ООН наряду с предотвращением или ликвидацией угрозы миру и безопасности входит обеспечение экономических интересов и привычной жизни мирных жителей региона. А согласно подписанному тремя руководителями договору — выполнение задач по контролю за выполнением соглашения о прекращении огня в Карабахе.

Но почему же они молчаливо наблюдают за варварским уничтожением хозяйств, имущества и объектов инфраструктуры? – в соцсетях есть кадры, в которых армяне взбираются на столбы и срывают линии электропередачи. Так почему молчим мы? Российский президент Владимир Путин вчера в разговоре с Ильхамом Алиевым позаботился о сохранности христианских храмов и монастырей на территории Карабаха и нормальной церковной жизнедеятельности святынь, которые, кстати, являются албанскими и Азербайджан всегда заботился об их сохранности, учитывая их историческое значение, а построенные в период оккупации храмы считать образцами древней культуры и цивилизации было бы признанием их исторической ценности. В то же время, во вчерашнем разговоре с Пашиняном Путин не удосужился обратить внимание на совершаемые армянами поджоги даже лесов и полей, что наносит непоправимый ущерб экологии. Между тем, как сообщается в Telegram-канале «Sputnik Армения», отъезжающими из Кяльбаджара армянами «из церкви Дадиванк сняты иконы и колокол». Как бы потом и в этом не обвинили Азербайджан?

И хотя президент Алиев заверил Путина, что христианским храмам ничего не грозит, что «Азербайджан — многонациональная и многоконфессиональная страна, где гарантируются права и свободы граждан всех народов и религий. Расположенные в Азербайджане древние мусульманские и христианские храмы находятся под охраной государства. В соответствии с трехсторонним заявлением христианские храмы, расположенные на территориях, возвращенных Азербайджану, также будут охраняться», что христиане смогут пользоваться этими храмами, и даже несмотря на то обстоятельство, что российские миротворцы взяли под охрану монастырь, его настоятель Тер-Ованнес Ованнисян утверждает, что он все равно не покинет территорию, и уже нашлись добровольцы, которые собрались оставаться там до последнего. Все это наводит на размышления о том, что в дальнейшем, после возвращения азербайджанцев в Кяльбаджар, можно ожидать какие-то провокации со стороны армян, чтобы создать очаг конфликта с вовлечением российских миротворцев.

Между тем, как стало известно, сегодня Армения обратилась через Россию к Азербайджану с просьбой предоставить отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кяльбеджарского района с 15 ноября до 25 ноября. Об этом заявил в ходе брифинга помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. И Азербайджан вновь проявил гуманизм — исходя из гуманистических соображений, согласился предоставить армянской стороне дополнительное время. «Учитывая загруженность единственной дороги из Кяльбаджара в Армению и погодные условия, Азербайджан ответил на просьбу Армении согласием», — заявил Гаджиев.

Вообще, к российской миротворческой миссии, приглашенной в Карабах, есть определенные вопросы. Так, вызывает, мягко говоря, удивление широко разрекламированная в российских и армянских СМИ вчерашняя встреча командующего российским миротворческим контингентом, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова с главой карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном, которого, кстати, в российских СМИ все еще называют президентом т.н. НКР. Причем встреча эта проходила в резиденции этого террориста, который громогласно взял на себя ответственность за ракетные удары по мирному населению Гянджи, в результате которого погибли и были ранены мирные жители, в том числе женщины, дети и старики, в Ханкенди, который все еще продолжают в России называть Степанакертом. И вел глава российских миротворцев с главным карабахским террористом «консультации, нацеленные на конкретизацию и решение вопросов, связанных с организацией миротворческой миссии», обсуждал «широкий спектр вопросов, связанных с дислокацией российских военных, а также мониторинговыми и гуманитарными функциями миссии» (!?) в его кабинете под флагом и гербом сепаратистского режима, более того – павшего в результате контртеррористической операции Азербайджанской армии. Тем более, что эти вопросы обсуждались уже с победившей стороной – Азербайджаном. И почему Араик Арутюнян, как военный преступник, не разоружен миротворческими силами и не арестован, на каких основаниях Мурадов садится с ним за стол переговоров?

Не меньше вопросов вызвал указ российского президента о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху, подписанный 13 ноября, и согласно которому создается Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Займется он возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры и содействием сотрудничеству Баку и Еревана с международными гуманитарными организациями, в его работе будут задействованы ресурсы министерства обороны, МЧС, МИД, пограничной службы ФСБ России, других ведомств РФ.

Не будем обманывать себя. Такое впечатление, что миротворческую миссию Россия понимает иначе, чем весь остальной мир. Документ составлен так, будто речь идет о субъекте Российской Федерации. Прикрываясь гуманитарными целями, российская власть пытается установить протекторат над Карабахом, о чем все годы переговорного процесса могла только мечтать. Пока только Жириновский позволяет открыто говорить о необходимости перехода части Карабаха под полную юрисдикцию России. А ведь он, как бы его не называли – шутом, клоуном — второй по политическому авторитету человек в России после Путина. С каких пор вообще восстановление и развитие инфраструктуры стало входить в функции миротворцев? И зачем миротворческой миссии такое большое количество тяжелой техники, «Грады», если они даже не пытаются разоружить армянские бандформирования, более того – обсуждают с их главарем будущее части Карабаха? И, вообще, действия российской миротворческой миссии скорее похожи на действия Комитета особого управления НКАО, которое было установлено руководством СССР в пору начала конфликта и действовало с 16 сентября 1988 года по февраль 1990 года, а председателем его был назначен Аркадий Вольский.

Почему нет речи о принадлежности всего Нагорного Карабаха Азербайджану, не говорится о возвращении азербайджанских беженцев и их размещении, а только обсуждается возвращение армян, да еще с террористом Арутюняном? Почему миротворческая миссия не занимается в первую очередь разоружением армянских бандформирований, оставшихся в Ханкенди, Ходжавенде, Ходжалы, Агдере? Почему русские устанавливают посты на подъездах к деоккупированным Азербайджаном Шуше, Тонашену, Суговушану? Ведь в 1-м пункте трехстороннего договора от 10 ноября черным по белому написано, что «Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях», а названные населенные пункты на момент его подписания были освобождены ВС Азербайджана?

Не представляет ли все вышеуказанное угрозу миротворческому процессу? В связи с чем, не стоило ли в качестве миротворцев пригласить войска не из какой-либо одной страны МГ ОБСЕ, а из стран ОБСЕ, не входящих в число сопредседателей и не граничащих со сторонами конфликта?

Дай Аллах, чтобы я ошибалась и дальнейшие действия российских миротворцев опровергли мои заключения и оправдали наши ожидания. Остается ждать и наблюдать…