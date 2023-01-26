Со вчерашнего дня силы безопасности Ирана арестовали по меньшей мере четырех курдских священнослужителей в городе Пираншахр (провинция Западный Азербайджан) и его пригородах, после того как те призвали к «безоговорочному» освобождению гражданских лиц, задержанных во время недавних антиправительственных протестов. Об этом сообщают оппозиционные иранские СМИ.

Задержанных зовут Шариф Махмудпур, Сейед Джамаладдин Важи, Юнес Новха и Сейед Сулейман Ахмади.

Как стало известно Сети по правам человека Курдистана (KHRN), после ареста они были доставлены в неизвестное место.

Вчера священнослужители опубликовали заявление, в котором говорится, что заявления судебных органов, обвиняющих протестующих во «вражде против Бога» (мохариб) и «вооруженном восстании» (баги), не имеют юридической основы и не соответствуют исламскому праву.

В своем обращении они призвали к безоговорочному освобождению всех задержанных и попросили власти извиниться перед ними и их семьями и компенсировать им ущерб.

23 января силы безопасности арестовали Шарифа Махмудпура и Сейеда Джамаладдина Важи, имама мечети Расул Аллах в Пираншахре, после того, как ими было опубликовано соответствующее видео с обращением.

Юнес Новха и Сейед Сулейман Ахмади, которые преподают в Школе религиоведения имени Салахуддина Аюби в Пираншахре, были арестованы сегодня силами безопасности.

До сих пор нет никакой информации о судьбе этих четырех курдских священнослужителей с момента их ареста.