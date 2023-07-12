Издание Bloomberg пишет, что закрытые сухопутные границы помогают правительству Азербайджана справиться с оттоком из страны твердой валюты.

Ковидные ограничения в одной из стран стали источником дохода, говорится в июльской публикации «One Country’s Covid Restrictions Are Turning Into a Moneyspinner»

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-09/one-country-s-covid-restrictions-are-turning-into-moneyspinner?fbclid=IwAR3udV_LmPiit5Yte1IDVgBHsRo1oO89J1tdJDYTK5lpvizjd0BYOIHym-I).

Государственные финансы Азербайджана выигрывают, поскольку сухопутные границы остаются закрытыми, ведь эта последняя ковидная мера помогает остановить отток долларов, считает автор публикации Зульфугар Агаев. По его словам, большинству стран не терпелось снять ограничения, которые использовались для сдерживания распространения коронавируса. Но в Азербайджане цепляются за эту меру спустя месяцы после того, как пандемию объявили законченной.

На самом же деле все это перекрывает крупнейший канал, через который просачивается твердая валюта, в то время, когда добыча нефти в стране колеблется на самом низком с 2007 года уровне.

«Сухопутные границы — это главные ворота для оттока долларов», — цитирует Bloomberg аналитика бакинской группы Центра поддержки экономических инициатив Самира Алиева.

Азербайджан входит в число немногих стран, пишет издание, где строгие ограничения на поездки все еще действуют через два месяца после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении чрезвычайной фазы пандемии.

За три года закрытых сухопутных границ баланс страны никогда не выглядел столь впечатляюще. Активы Суверенного фонда, который управляет доходами страны от нефти и природного газа, выросли до рекордной отметки, превысив по состоянию на 31 марта 53 миллиарда долларов.

Резервы центрального банка выросли на четверть по сравнению с прошлым годом, поскольку иссяк спрос на доллары. По данным Международного валютного фонда, прошлый год отметился самым низким за последние десятилетия соотношением государственного долга к ВВП. Кроме этого, Азербайджан выигрывает от повышения цен на нефть и укрепляет свои позиции поставщика природного газа в Европу в условиях поиска альтернатив российскому газу.

«Закрытые границы страны резко ограничивают международные поездки азербайджанцев, при этом количество поездок за границу в прошлом году все еще более чем на 73% ниже уровня 2019 года. Сумма, потраченная азербайджанцами за границей, сократилась почти вдвое в 2022 году по сравнению с последним полным годом перед пандемией в 2019 году».

В разгар пандемии в стране стартовали и валютные ограничения. На протяжении трех лет граждане могут приобрести только 10 тыс. долларов в год, а превысившим эту сумму приходится объяснять, откуда деньги. При том ни один госорган не берет на себя ответственность за лимит, и причина его не объясняется. Поэтому в экспертных кругах бытуют различные версии.

Экономист Руслан Атакишиев сообщил местным СМИ, что лимит на покупку долларов носит общий рекомендательный характер для банков в контексте контроля над чисто конвертируемыми деньгами. По его словам, если желающий скупить доллары в большом объеме может указать финансовый источник, то никаких ограничений нет. В свою очередь юрист Акрам Гасанов считает, что судя по всему, ограничения на покупку иностранной валюты лишены антикоррупционной составляющей, либо же мотивов, обусловленных борьбой с отмыванием денег:

«Ограничивая приобретение валюты, мы лишаем себя возможности выявлять такие факты. Коррупционер не придет обменивать деньги, но найдет другие способы», — заметил он. Кроме того, налицо непоследовательность – в отличие от валютных операций, у банков нет вопросов к вкладчикам. По мнению специалиста, главным аргументом – почему ввели ограничения – остается поддержание курса национальной валюты, хотя явных причин давления на стабильность нашей денежной единицы не видно.