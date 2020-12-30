Почему помощь в размере прожиточного минимума одного человека выдается на всю семью? – Нонсенс

Жесткие карантинные меры, конечно же, необходимы в условиях высокой динамики заболеваемости, однако повторные ограничения следует сочетать с поддержкой бизнеса и населения. Национальное правительство принимает эту данность.

В стране стартовала повторная кампания содействия предпринимателям и разовых выплат 600 тыс. безработных. Но хватит ли этих средств на жизнь людям? Могут ли выделяемые правительством средства уберечь от разорения множество закрывшихся субъектов хозяйствования?

По мнению представителей местного экспертного сообщества, финансовое содействие бизнесу не коррелирует с масштабами экономики и наносимого ей урона. Экономисты высказывают аналогичное мнение о 190 манатах единовременной выплаты по безработице. Проще говоря, государственной поддержки недостаточно, чтобы покрыть нужды предприятий и семей, оставшихся без работы в результате жесткого карантина. Однако профильные ведомства продолжают рапорты о поддержке. По информации Министерства экономики, субъектам экономики выплатят очередной транш помощи.

Первое направление этого действа предполагает выплату «определенной части» зарплат сотрудников в пострадавших от пандемии отраслях. Сообщается, что финансовая помощь в размере 52,5 млн манатов будет выплачена 22 тыс. налогоплательщиков, и они выплатят на эти средства часть зарплат 200 тыс. наемных рабочих. Средства получат работодатели, которые уже были охвачены прежними программами государственной помощи и не допускали «существенного сокращения штата. Однако вновь зарегистрированные налогоплательщики также могут обратиться с заявкой для поддержки своих сотрудников.

Есть и второе направление государственной финансовой помощи, предусматривающее поддержку индивидуальных (микро) предпринимателей в пострадавших от пандемии отраслях. Здесь уже насчитали 90 тыс. ИП, которые получат в совокупности 30,5 млн манатов. Деньги получат ИП, уже поддержанные финансово в рамках предыдущих программ. «Решение служит снижению убытков субъектов предпринимательства, улучшению их финансового положения, а также сохранению рабочих мест», — информирует Минэкономики.

По мнению опрошенных нами экономистов, жесткие карантинные меры и масштабы экономики не коррелируют с уровнем государственной поддержки экономики и граждан. Немало вопросов вызывает единовременная выплата по безработице. «В стране прожиточный минимум на текущий год был определен в размере 190 манатов. И этой суммы, возможно, хватит на одного человека, но если членов семьи много, а деньги полагаются только одному, то этого недостаточно», — сказал # экономист Рашад Гасанов.

О том, что правительство может рассмотреть увеличение этой суммы до 196 манатов — размера прожиточного минимума в наступающем году, сообщил накануне министр труда и соцзащиты Сахиль Бабаев. Но почему в таком случае помощь в размере прожиточного минимума одного человека выдается на всю семью? Этот момент чиновник не уточняет, и получается нонсенс. Ведь право на эти деньги должны в таком случае получить все члены семьи безработного, иначе на что жить его малолетним детям?

У нас же получается, что на прожиточный минимум одного человека запертым в своих домах без права работать гражданам предлагают жить семьями, включая малолетних детей и супругов. Сама кампания назначения этих выплат тоже отметилась странностями. По оценкам юристов, во многих отказах ведомства отсутствовали правовые основания. Скажем, в актах Минтруда об отказе гражданам на получение этих денег, не указывалась соответствующая законодательная база. Несмотря на многочисленные публикации в СМИ, профильное ведомство не прокомментировало, на основании каких законов или же правовых актов безработным отказывали в этой выплате. Во множестве случаев неудовлетворение заявок нарушало статью 4 закона АР «О занятости» и статью 64 закона «Об административном судопроизводстве».

Почему обошли этой выплатой безработных, получающих 50 манатов по уходу за инвалидами? Пожилых, получающих 130 манатов пособия по старости, и др. социальные категории граждан, довольствующиеся мизерными пособиями? По какому принципу социальной справедливости в выплате отказано инвалидам 1-й, 2-й и 3-й групп? Профильная структура не отвечает на эти вопросы.

Не лучше обстоит ситуация с государственной поддержкой бизнеса. Суммы господдержки и льготного кредитования бизнеса не отвечают масштабам экономики, уверены аналитики. И хотя пандемия, а с ней и карантин, могут продолжится в следующем году, средства на помощь предпринимателям в финансовом документе наступающего года мизерны. И хотя сумма социально ориентированных расходов увеличилась, малый и средний бизнес не был учтен, говорит эксперт-экономист Натиг Джафарли: «Учитывая огромный ущерб, нанесенный пандемией экономике, многие ждали, что в следующем году будет принят более взвешенный и серьезный пакет содействия малому и среднему бизнесу. Однако заявленные в проекте бюджета цифры явно не дотягивают до требуемого уровня помощи. Так, на следующий год в этом направлении будет выделено всего 230 млн манатов, и этого, разумеется, недостаточно», — сказал он #.

По оценкам аналитиков, карантин особенно жестко ударил по бедным. Согласно наблюдениям профессора американского университета Рутгерса (Rutgers University) Губада Ибадоглу, 1 из 5 занятого населения нуждается в ежедневном доходе. В режиме смс-пропусков эти люди не могут работать, испытывают серьезные материальные сложности.