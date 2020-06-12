Почему отцы-основатели Первой Республики уступили Ереван армянам?

По идее, оставаясь дома в эти весьма и весьма напряженные пандемические дни, мы должны были больше размышлять о проблемах Азербайджана и подумать о том, как же в конце ХХ века мы умудрились потерять ровно 20 процентов своей территории?

Но, как бы это странно не выглядело, мы привыкли рассуждать о подобных вещах, т.е. об армянской оккупации против Азербайджана не в целом, а в определенных, самое главное, в ограниченно — фрагментарных и выборочных временных интервалах; особенно, анализируя события в начале и конце прошлого века, когда начались первые признаки национального пробуждения Азербайджана, т.е. когда в начале прошлого века наши отцы и деды, а в конце прошлого века мы сами встали на путь борьбы за национальную независимость…

Безусловно, мы согласны, что многое началось именно в начале прошлого века, когда три южнокавказские республики почти одновременно провозгласили свою независимость.

Но тогдашние лидеры этих республик, особенно, наши отцы — основатели Первой Демократической Республики, наверное, даже сами не предполагали, что пройдут годы, и их дела будут обсуждаться и иногда даже осуждаться не только представителями советско-коммунистического строя, но и активными политиками и учеными уже Третьей Республики.

Нет, даже не из-за того, что основатели нашей Первой Республики не смогли отстоять независимость Родины, не по той простой причине, что фундамент некоторых современных проблем был заложен именно тогда. Кстати, по поводу падения первых демократических республик также имеются определенные контраргументы, т.к. часть современных политиков и политологов считают, что если тогдашние кавказские республики вели бы согласованную политику и, самое главное, если тогда не было бы «армянского фактора», Грузия и Азербайджан, действуя сообща и согласованно, могли бы отстоять свою независимость и суверенитет.

А могло ли не быть «армянского фактора»? Многие думают, что да, потому что армяне не имели никакого основания для провозглашения своей национальной независимости в этом регионе – ни политического, ни морального. Тогда ни в одной провинции армянское население не преобладало, армяне составляли всего лишь этническое меньшинство региона.

Но к сожалению, азербайджанские лидеры не учли этот фактор, они уступили Ереван армянам и тем самым армянские националисты – дашнаки получили карт-бланш, чтобы продолжить свою преступно-оккупационную политику против Азербайджана.

Конечно, понятно, что, уступая Ереван наши отцы-основатели преследовали конкретные цели. Как известно, тогда даже Баку находился под контролем армянских военизированных бандформирований и у азербайджанцев против этих формирований кроме военной поддержки Оттоманской Турции других средств не было.

Плюс, наши лидеры думали, что, обеспечивая национальную независимость трем основным народам Южного Кавказа, им удастся снизить напряженность в регионе. Наши первые борцы за независимость и свободу воистину были истинными демократами – ведь, никто иной, а именно они предложили формулу «Кавказский дом»…

Но увы! Армяне еще тогда не оставляли свою фашистскую идеологию и политику, продолжая истреблять мусульманско-тюркское население региона.

Вести грязную и преступную политику – это в характере армянских политиков. Ни в начале века, ни даже теперь для них независимость Армении не была главной целью – нет, они одержимы «идеей» о создании «великой Армении меж двух морей, трех озер и трех гор»! Когда в начале прошлого века в Армении установилась советская власть, их лидеры – дашнаки сказали: «Мы объявили армянскую государственность, а строить ее — дело армянских коммунистов!» Так и случилось – советская власть сохранила армянам почти все территории, на которые они претендовали до советской власти и, надо сказать, что армянские дашнаки работали сообща с советским режимом – именно из-за этого этот режим даже опекал некоторых армянских преступников.

В этом мы в очередной раз наглядно убедились, например, во время сумгаитских событий – в ходе беспорядков наводчиком и основным инициатором насилия было лицо (лучше его назвать двуногим существом, чем человеком!) армянской национальности Эдуард Григорян, которого вскоре после приговора перевели в Армению, и даже по некоторой информации, через пару лет вообще выпустили на свободу…

Поэтому надежды на то что, что когда-нибудь армяне наконец-то откажутся от своих национал-фашистских бредней, к сожалению, не оправдались – нет, они стремятся восстановить Южный Кавказ «времен римского правления», в противном случае, не стал бы говорить об этом на известной мюнхенской конференции их псевдодемократ и псевдореволюционер Никол Пашинян, у которого дедушка служил в армянском фашистском легионе…