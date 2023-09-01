Несмотря на то, что сегодня велись переговоры и уже вечер, а результатов еще нет.

Как сообщает АПА, об этом заявил генеральный секретарь азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев. Он сказал, что находимся в режиме ожидания:

«Мы ждем уже четвертые сутки. Из-за определенных проблем мы не смогли передать привезенные 40 тонн муки жителям армянского происхождения Карабахской экономической зоны. Но мы настойчивы в этом направлении. Мы будем ждать здесь столько, сколько это потребуется. Наша цель и миссия очевидны. Мы не покинем эту территорию, пока не доставим армянам, проживающим в Карабахской экономической зоне привезенные нами 40 тонн муки в двух фурах. Переговоры велись и сегодня, но безрезультатно», — сказал Мирзоев.