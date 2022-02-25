Недавно в социальных сетях, некоторые добровольцы, принявшие участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана, выразили недовольство в связи с тем, что им не было присвоено звание «Ветеран войны».

23 февраля 2022 года министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев опроверг эти высказывания. «Нет какой-либо категории добровольцев или не добровольцев. Есть конкретные категории лиц, которым будет присвоен статус «Ветеран войны». Это закреплено нормативно-правовыми актами. Именно структура, в которой эти лица проходили службу, определяет статус “Ветеран войны”. Добровольно ушедший на фронт тоже был направлен в какую-то воинскую часть. А списки по категориям, содержащимся в законодательстве, определяют именно эти структуры», — заявил министр .

В тот же день в # обратился житель Джалилабадского района Вюсал Шахбазов. «Я принимал участие в военных действиях во время Отечественной войны. Однако я не могу получить статус «Ветерана войны». В Джалилабадском отделении Фонда социальной защиты заявили, что мне не положен статус «Ветерана войны». Я попытался выяснить, почему мне отказывают в праве получения этого статуса. Но сотрудники отделения Фонда социальной защиты отказались отвечать на мои вопросы. Выходит, что когда нужно было воевать, я был нужен, а теперь надобность во мне отпала», — с горечью отметил Вюсал Шахбазов.

По словам военного юриста Тельмана Абилова, с правовой точки зрения между добровольцами и военнообязанными нет никакой разницы. «Данные, как военнообязанных, так и добровольцев заносятся в списки личного состава воинской части. И поэтому, как и военнообязанные, так и добровольцы имеют право на получение статуса «Ветерана войны»», — сообщил нам Тельман Абилов.

# решило выяснить, почему же Вюсалу Шахбахову было отказано в получении статуса «Ветерана войны». С этим вопросом мы обратились сотруднику Джалилабадского отделения Фонда социальной защиты Юсифу Кязимову.

«Имени и фамилии Вюсала Шахбазова нет в списках, предоставленных нам Министерством труда и социальной защиты населения», — сказал Юсиф Кязимов.

Мы обратились к главе пресс- службы Минтруда Фазилю Талыбову. Он попросил нам отправить ему данные Вюсаля Шахбазова. «Мы постараемся решить его проблему», — пообещал Фазиль Талыбов.

Как сообщил нам глава общественного объединения «Забота об инвалидах Отечественной войны» Фиридун Мамедов, сегодня многие добровольцы испытывают проблемы с получением статуса «Ветерана войны». «К нам неоднократно обращались лица, которые в качестве добровольцев участвовали в освобождении азербайджанских земель, но по ошибке какого – то чиновника их имена не были включены в список лиц, принявших участие в военных действиях. Мы со своей стороны пытаемся помогать им по мере своих возможностей», — заявил # Фиридун Мамедов.

Мы надеемся, что представители органов власти заинтересуются судьбой добровольца и помогут ему. Ведь он рисковал жизнью для того, чтобы они могли спокойно сидеть в своих просторных кабинетах.