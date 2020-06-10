Почему Эрдоган упорно хочет вернуть Айа-Софии статус мечети?

Айа-София – это не просто мечеть, церковь или же музей. Это историко-культурный греко-византийский и османский комплекс, который перерос из простого неимоверно красивого комплекса в объект политической борьбы западно-христианской цивилизации с османо-мусульманским миром.

Данный вопрос нельзя рассматривать в контексте исторических и культурных споров о том, в каком применении данный комплекс был бы более приемлемым в использовании. Если Айя-София — церковь, то этот город называется Константинополь, если мечеть -Стамбул, если же музей, то это мина замедленного действия, которая рано или поздно взорвется под ногами того или иного правительства Турции.

На днях государственный совет Турции решил на этот раз удовлетворить жалобу о решении 1934 года и рассмотреть требование об отмене этого решения. Заседание состоится 2 июля. Эрдоган поручил изучить возможность изменения статуса собора Святой Софии из музея в мечеть. Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на свои источники с закрытого совещания президента Турции с центральным комитетом правящей партии.

Этими планами недовольна Греция, для которой Айа-София является символом проигрыша и мечтой о реванше возвращения этого города себе. И без того напряженные отношения между двумя странами усугубило прочтение суры из Корана в Айа-София в честь 567 годовщины взятия турецкими войсками Константинополя. Со своей стороны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на недовольство Греции планами Анкары превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Эрдоган отметил, что «Греция недовольна планами превратить Айя-Софию в мечеть». Он подчеркнул, что Турция является демократическим государством. По его словам, «если будет сделан такой шаг, то для того в Турции есть парламент».

«Мы ждем решения Госсовета и поступим в зависимости от этого», – сказал он, добавив, что «Греции нужно знать свое место».

Напомним, что после завоевания в 1453 году Константинополя Фатих Султан Мехмет переделал православный собор в мечеть. До 1931 года Айя-София функционировала как мечеть, затем уже в 1934 году Совет министров Турции принял документ, изменивший статус мечети в музей. И в 1935 году Айя-София уже открылась для посетителей как музей.

Этой датой можно ознаменовать конец эпохи амбиций Турции-империи, и переход к Турции-республике с не особо большими целями и взглядами. Но Эрдоган стремительно меняет образ Турции и пытается сделать из нее хотя бы сильного регионального игрока, для этого пробует разные идейные факторы и тут исламизм играет не последнюю роль. При этом нужно сказать, что с того периода, как мечеть была переделана в музей, граждане Турции не раз подавали прошение в Государственный совет отменить решение кабинета министров от 1934 года и вернуть музею статус мечети.

Как отметил # ведущий известного телеграмм канала «Повестка дня Турции», политолог Яшар Ниязбаев, все требования, поступавшие от граждан с просьбой вернуть статус мечети, власти отказывались рассматривать не по юридическим причинам, а по политическими.

«Возможно, туристическое значение данного объекта тоже было одной из причин. При этом турецкие юристы утверждают, что юридически никаких предпосылок для того, чтобы не одобрить это прошение, нет. Вся цепочка юридических решений принадлежности – как, к примеру, собственности турецким вакфам этого сооружения, позволяют принять решение в пользу возвращения Айя-Софии статуса мечети», — сказал он.

При этом, данное решение Эрдогана не вызывает никакого негатива со стороны общества, по мнению Ниязбаева, это происходит потому, что сейчас в Турции такая ситуация, что даже ярые кямалисты понимают: любое негодование по поводу перевоплощения Айа-Софии в мечеть может обернуться против них.

«Причем с негативными последствиями на выборах», — добавил Ниязбаев. « Эрдоган и правящая партия могут таким образом их обвинить в том, что они против ислама и корней Турции. Поэтому оппозиция не хочет подписываться под это дело, и они все скромно отмалчиваются, а власти при ситуации, когда противников нет, считают для себя хорошим шансом вернуть статус мечети», — сказал эксперт.

Ниязбаев также добавил, что Мустафа Кямаль сделал Айя-Софию музеем и первым посетил её в этом статусе, Эрдоган сделает из музея мечеть и первым совершит там намаз.

«Учитывая то, что большая часть турок считает Айя-Софию памятью Фатиха Султана Мехмета, и поэтому, если это историческое решение турецких властей будет принято, оно положительно отразится на рейтинге Эрдогана», — резюмировал аналитик.

Для Эрдогана возвращение Айа-Софии статуса мечети равносильно возвращению Турции ее османского, имперского величия. Возможно, именно поэтому он воюет в Ливии, Сирии, Ираке. Ататюрковская Турция для него – это проигравшая страна, которая подписывала унизительные «Лозаннские соглашения» и была согласна на многие условия Запада. Сам же он, считает, что «Лозаннские соглашения» нужно пересмотреть и поменять. Но получится ли у него это, на этот вопрос еще ответит история.