Почему Эрдоган принял бой по всем фронтам?

Последние полтора месяца Турция и ее лидер демонстрируют свою военную мускулатуру во всем близлежащем регионе, где только возможно. Причем нужно отметить, что такую решительность и напористость никто от Анкары не ожидал, и тут не вспомнить заявление Эрдогана о том, что «мир после пандемии будет другим, и вы увидите какую роль займет в нем Турция», невозможно.

За какие-то полтора месяца Турция отбила пол Ливии у Хафтара, которому пришлось бежать вместе со своими суданскими и русскими наемниками. Затем Франция, которая, якобы, охраняла береговую линию Ливии, а на самом деле поддерживала Хафтара, убежала, поджав хвост, причем в этом вопросе Париж увидел решительную поддержку Турции со стороны НАТО, Германии и Италии. Сама же Турция открыла в Ливии две военные базы.

Не осталась в стороне и Греция, а как же без нее? Конфликт у турок вышел и с греками. Пока что стороны развела Ангела Меркель, но и это временное явление. Кипрский конфликт 1974 года доказал, что греки пока не получат по зубам, умнее не станут.

«Бумажный лев» арабского мира Египет, увидев такую военную активность турок, принял решение о вводе войск в Ливию на случай, если турки захотят захватить город Сирт и район Джуфра. Хотя все действия Каира отсылают нас к словам Адольфа Гитлера, который узнав о том, что Франция объявила войну Германии, сказал: «То, что они объявили войну, еще не означает, что они будут воевать». То же самое можно отнести и к Египту — то, что они демонстрируют решительность, еще не означает, что они будут воевать. Ас-Сиси понимает, чем обременен Египет, и не факт, что египетская армия рвется в бой с турками. Поэтому с ними турки разберутся быстро.

Наконец — Карабах. Мы увидели принципиальную, сверхмилитаризированную позицию Анкары, которая во многом напугала все региональные страны, ибо они понимают, что приход Турции в регион означает войну с Россией. Даже, прекращение боевых действий и начало совместных военных учений Армении и России, которые вроде должны были дать определенный предупредительный меседж странам, не остановило турок. Почти в унисон с армяно-российскими учениями объявляется проведение широкомасштабных военных учений Турции и Азербайджана.

На этом фоне прозвучало еще одно далеко идущее заявление Эрдогана — на открытии нового здания службы внешней разведки он сказал, что «настает время стран с сильными спецслужбами». При этом мы также стали свидетелями укрепления крупнейшей турецкой военной базы в Сомали и открытия новой военной базы для сухопутных войск в Нигере. Нигер тут, кстати, выбран не случайно, а потому что в этой стране есть богатые нефтяные месторождения, что позволит привлечь дополнительные финансовые вливания в свою экономику руками местной элиты. Но куда важнее, что Нигер граничит с большинством бывших французских колоний, интерес к которым у Парижа и его кампаний не спал и сегодня. Но отныне представленным там французским кампаниям, которые и по сей день проводят в этой стране почти колониальную политику, теперь придется смириться с присутствием турецких флагов. Таким образом, по сути Турция проникла в регион, где в случае обострения отношений с Францией, создастся потенциальная опасность французскому капиталу.

Но почему сейчас, в период пандемии, когда экономика мира терпит крупные убытки из-за коронавируса, Турция открыла сразу несколько фронтов и пошла в бой практически со всеми своими потенциальными противниками одновременно — Францией, Грецией, Египтом, Россией, сюда еще можно добавить ОАЭ и Саудовскую Аравию?

Понятно, что, не заручившись поддержкой извне, Эрдоган не осилит бой во всех этих направлениях. Неслучайно днем ранее состоялись военные учения с участием фрегата Kemalreis ВМС Турции и американского авианосца Eisenhower. «Военные морские учения были проведены 28 июля в центральном и Восточном Средиземноморье с участием турецкого фрегата Kemalreis и американского авианосца Eisenhower», — говорится в Twitter турецкого военного ведомства.

Само по себе данное мероприятие не масштабное, но весьма символичное и показательное. США тем самым дали понять практически всем странам в регионе, на кого сделана ставка. Возможно, именно поэтому Россия и Франция в ответ на такую дерзкую политику Анкары, демонстрируют крайнее хладнокровие и не пытаются обострять ситуацию.

США сейчас намерены проводить политику изоляционизма во всем мире и, в особенности, в регионе Ближнего Востока, но это не говорит о том, что они отказываются от своих интересов. По всей видимости, их интересы отныне будут осуществляться на пару с Анкарой. Именно поэтому Турция сейчас пытается взять на себя все больше ответственности в региональной безопасности, что, по сути, поднимет их статус в разы. На сегодня уже можно констатировать, что США покидают регион, однако при этом делают ставку на Турцию, которая будет менять привычные правила игры с учетом интересов Штатов.