Почему депозитные аукционы впали в немилость Центробанка?

Центральный банк Азербайджана принял решение ограничить депозитные аукционы, отдавая предпочтение нотам. Судя по всему, спрос на этот производный финансовый инструмент оказался на высоте, поскольку в ходе последнего аукциона спрос на ноты главного банка трехкратно превысил предложение.

По имеющимся данным, решение ограничить депозитные аукционы принято для достижения эффективности регулятивных операций, гибкого регулирования их объемов и дополнительной поддержки развития денежного рынка. Для достижения этих целей с текущего года денежные власти привнесли нововведения в операционные рамки Центрального банка и управление ликвидностью. В новом сценарии депозитным аукционам отводится более скромная роль – они будут проводиться только при необходимости, а не по заранее определенному стандартному графику.

О том, что в текущем году нотные аукционы будут в приоритете, заявлял генеральный директор Центрального банка Азербайджана Али Ахмедов. Он также заметил, что с начала текущего года в депозитных аукционах не было необходимости. В то же время, продолжил он, на расширение межбанковского денежного рынка лучше влияют нотные аукционы. Аукционы также положительно влияют на ликвидность капиталов банков, и по этой причине упомянутый инструмент денежно-кредитной политики будет предпочтителен.

Как уже говорилось, ЦБА не намерен полностью отказаться от излюбленного инструмента стерилизации денежной массы, но будет реже им пользоваться. Информация о сроках организации аукциона будет заранее размещаться на сайте регулятора. При этом с текущего года для регулирования избыточной ликвидности предпочтительны аукционы главного банка по размещению нот. Основная причина предпочтения нотных аукционов — дальнейшее развитие межбанковского денежного рынка. Поскольку наличие нот в портфеле банков увеличивает возможности для проведения операций с обеспечением на денежном рынке.

Причинно-следственные обстоятельства, связанные с падением объемов денежной массы и сокращением общего кредитного портфеля банков, сходятся в плоскости чрезмерно частого применения именно этого инструмента, считают специалисты. Поскольку финансовые структуры максимально ужимали кредитные портфели, предпочитая ссудам краткосрочные депозиты главного банка страны.

«В главном банке решили, что ужимать денежную массу дальше некуда и следует дать толчок деловой активности, оставив деньги в обороте, — заметил в комментариях # банковский эксперт Акрам Гасанов. – И это в целом оправдано, поскольку коммерческие банки должны зарабатывать не процентами от вложенных в Центробанк денег, но кредитуя реальный сектор экономики. Иначе деньги вращаются внутри банковской системы, а экономика остается без средств для развития. Отказ от регулярных аукционных торгов означает, что средств в обороте становится мало».

Словом, решение регулятора признано похвальным, но это не значит, что, основываясь только на информации об отказе Центробанка от регулярных депозитных аукционов, можно делать далеко идущие выводы о дальнейшей судьбе монетарной политики. Поскольку, считает Гасанов, многое зависит от воли ЦБА увеличить средства в обороте путем кредитования банков.

Несмотря на гарантированную возможность для банков избежать рисков при краткосрочных вложениях, сам процесс концентрации свободных банковских средств в депозиты ЦБА сложно назвать нормальным. Ведь согласно установленным законодательством правилам, Центробанк должен способствовать банковским вливаниям в экономику и кредитованию реального ее сектора, но вместо этого депозитные аукционы создавали все условия для привлечения средств в собственные депозиты и долговые ценные бумаги.

С этим утверждением солидарен доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли.

«В посткризисный период, начиная с 2016 года, в банковской системе нарастали проблемы, связанные с невозвратными кредитами, в результате чего банки затруднялись возвращать депозиты. На этой кризисной волне регулятор активировал неисковые инструменты, в том числе и депозитные аукционы, чтобы уменьшить спекулятивный элемент и уберечь банки от рискованных операций. Все эти шаги были направлены на поддержание устойчивости банковской системы».

Сегодняшние приоритеты денежно-кредитной политики уходят в плоскость развития института внутреннего кредитования, считает собеседник. На это в частности указывают национальные приоритеты социально-экономического развития страны до 2030 года.

«Перед регулятором стоит задача применения инструментов денежно-кредитной политики в русле развития реального сектора экономики, — заметил ученый. – Одной из важных составляющих этой политики является привлечение банковских кредитов в развитие несырьевых отраслей, малого и среднего бизнеса, и Центробанк выполняет эту задачу. Приоритеты государственной концепции также направлены в плоскость устойчивости банковской системы и доступности кредитов субъектам национальной экономики. И если раньше Центробанк пытался решать эти задачи только снижением учетной ставки, сегодня соответствующие рычаги в комплексе».