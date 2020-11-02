Победа на всех фронтах: знатоки Балаша Касумова вновь лучшие!

Минувшим вечером радостная новость пришла из Москвы: знатоки «Что? Где? Когда?» из прославленной команды Балаша Касумова порадовали нас очередной победой.

Как сообщает #, азербайджанская команда, выиграла в финальной игре осенней серии у телезрителей со счетом 6:5.

В составе команды играли Михаил Скипский, Елизавета Овдеенко, Юлия Лазарева, Дмитрий Авдеенко и Эльман Талыбов.

Лучшим игроком осенней серии стал Эльман Талыбов, которому вновь была вручена «Хрустальная сова». Напомним, что свою первую «сову» Талыбов получил в апреле 2019 года, когда команда Балаша Касумова одержала историческую победу, выиграв финальную игру весенней серии «Что? Где? Когда?». Эта игра одновременно стала и юбилейной, пятисотой, в истории клуба. А сегодня Эльман Талыбов отмечает свое 35-летие.

Как обычно, победа азербайджанской команды вызвала большой ажиотаж в социальных сетях. Несмотря на поздний час, по окончании игры, пользователи стали активно обсуждать самые интересные моменты прямого эфира и поздравлять героев вечера:

«Мы всегда с особым интересом и переживаниями смотрим игры «Что? Где? Когда?» на первом канале России, особенно когда играют наши. Сегодняшняя игра была более ответственной, более напряжённой и принципиальной для нас, в свете событий на боевом фронте. Победа наших именно в этой игре, именно на этом канале была для нас очень важна», — написал один из больших поклонников игры «Что? Где? Когда» Фуад Гасанов.

Напомним, что в июне этого года команда Балаша Касумова, проигрывая со счетом 5:0, в итоге одержала победу со счетом 6:5 в четвертой игре летнего сезона, и это невзирая на то, что сам Балаш Касумов, как и Эльман Талыбов, не смог вылететь на игру в Москву из-за закрытых границ вследствии пандемии Covid-19.

Свою следующую игру команда Балаша Касумова проведет в зимней серии. Благодаря успешному сезону, знатоки также претендует на финальную игру.