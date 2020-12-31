По ЮГК в Европу транспортирован первый азербайджанский газ

Сегодня по Трансадриатическому газопроводу (TAP), являющему последним сегментом Южного газового коридора (ЮГК), началась транспортировка коммерческого газа из Азербайджана.

Как передает АПА, об этом сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Впервые в истории Азербайджан поставил свой природный газ на европейский рынок непосредственно по трубопроводу. После того, как 15 ноября TAP успешно подключился к газораспределительной сети Италии, сегодня коммерческий природный газ из пункта Мелендугно посредством газораспределительной сети SNAM Rete Gas (SRG) был транспортирован в Италию, а из пункта Неа Месимвриа – посредством DESFA в Грецию и Болгарию.

Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности. Это принесло дополнительную прибыль экономике страны, свидетельствует об усилении экономической независимости Азербайджана.