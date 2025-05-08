Россия и США на переговорах по урегулированию в Украине обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу, сообщает Reuters со ссылкой на восемь источников, знакомых с ходом дискуссий.

По словам собеседников агентства, обсуждается вариант, при котором американские компании станут посредниками между «Газпромом» и его европейскими клиентами: они будут закупать российский газ и перепродавать его, в том числе в Германию. Такая схема, утверждают источники, позволит сгладить политическую оппозицию российскому газу в ЕС.

Другой вариант заключается в том, что американские инвесторы купят долю в газопроводе Nord Stream, газопроводах, идущих через Украину, либо в самом «Газпроме». Помощь Кремлю в возвращении роли на европейском газовом рынке может помочь заключить мирную сделку с Владимиром Путиным, сказали источники Reuters. В Белом Доме полагают также, что такая схема выгодна США, ведь они смогут контролировать, сколько именно газа Россия качает в ЕС, сказали источники.

Чтобы вернуться на рынок Германии, «Газпром» готов отказаться от практики долгосрочных контрактов, которые заключались на десятилетия: он рассматривает возможность коротких 2-летних сделок с большой скидкой, утверждают собеседники Reuters.

До войны российский газ занимал 40% европейского рынка, а на пике поставки «Газпрома» доходили до 200 млрд кубометров в год. С тех пор объемы экспорта схлопнулись почти в 7 раз: в 2023-24 гг они составили 28 млрд и 32 млрд кубометров соответственно и стали рекордно низкими со второй половины 1970х годов.

В отличие от нефтяных компаний, которым после введения санкций удалось найти новых клиентов в Китае и Индии, «Газпром» остался у разбитого корыта: хотя идущий в КНР трубопровод «Сила Сибири» заработал на полную мощность (38 млрд кубометров), его хватает, чтобы компенсировать лишь пятую часть былого экспорта в Евросоюз. А попытка договориться о строительстве второй ветке пока не принесла результатов.

Газ «Газпрома» в Евросоюзе продолжают покупать лишь две страны — Венгрия и Словакия. Однако еще как минимум три государства — Франция, Испания и Бельгия — импортируют российский СПГ. В результате общая доля российского газа в ЕС сейчас составляет 19%. А доходы от его экспорта достигают почти 1 млрд евро в месяц, согласно оценкам CREA.

Переговоры по газу провели спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, утверждают источники Reuters. Кремль от лица пресс-секретаря Дмитрия Пескова косвенно подтвердил факт таких обсуждений. «Газпром» готов возобновить поставки, если у системы трубопроводов появится новый владелец, сказал он в апрельском интервью Le Figaro. По словам Пескова, в Москве «знают», что некоторые страны ЕС хотели бы снова закупать газ в России.

Против, впрочем, выступает Еврокомиссия. На этой неделе она представила план, согласно которому, любое топливо из РФ будет запрещено на территории Евросоюза с 2027 года. Помимо легальных проблем, существует и технические: из четырех веток «Северного потока» в рабочем состоянии после взрыва остается лишь одна. При этом «Северный поток-2» так и не получил формального разрешения от правительства Германии на начало работы, напомнил Reuters официальный представитель министерства экономики и энергетики ФРГ. (moscowtimes.ru)