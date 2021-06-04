Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия занимает нейтральную позицию по вопросу внутриполитических событий в Беларуси и считает их внутренним делом белорусского народа. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Президент России также посчитал маловероятным, чтобы страны на практике смогли найти единый подход по тому, что именно можно считать вмешательством в выборы.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний. (gazeta.ru)