По «свистку» из Москвы кто-то в Баку убирает важную информацию – Непонятный алгоритм

Первая встреча спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с главой МИД России Сергеем Лавровым не обошлась без скандала. По итогам встречи Милли Меджлис опубликовал пресс-релиз, в котором, в частности, говорилось, что «министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече с парламентской делегацией во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отметил, что высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Нагорном Карабахе препятствуют процессу урегулирования конфликта. Лавров также сказал, что «это позиция официальной Москвы. Российская сторона в процессе урегулирования выступает за возвращение 5 оккупированных районов, размещение миротворцев на территории и восстановление транспортно-коммуникационной системы».

Затем выходит Мария Захарова и пытается опровергнуть эти заявления, пользуясь неоднозначными фразами типа, обсуждалось «решение статусных вопросов». После чего, пресс-служба Милли Меджлиса меняет опубликованный релиз по итогам встречи с Лавровым, чем еще больше обостряет ситуацию.

Комментируя «Зеркало» причины, побудившие азербайджанскую сторону внести изменения в пресс-релиз, экс-глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров сказал, что, как ему известно, из информированных источников, вышеупомянутое заявление Лаврова на самом деле имело место.

«Более того эти заявления косвенно подтвердила и Мария Захарова. Но потом, видимо, по просьбе российской стороны, все эти заявления были убраны не только из сообщения ММ, более того, даже из прессы. Хотелось бы знать, на основании, каких или же чьих указаний работает наша пресса? Во-первых, почему не должны распространять то заявление, которое имело место быть? Во-вторых, почему позволяют манипулировать информацией, которая представляет интерес для Азербайджана?», — задался вопросом эксперт.

Зульфугаров также добавил, что в заявлениях Лаврова ничего нового не было, эта позиция давно была сформирована МГ ОБСЕ.

«Почему вопросы, которые представляют интерес для азербайджанской общественности и являются позицией председателей МГ ОБСЕ, меняются в релизах? Это общеизвестный план поэтапного урегулирования: на первом этапе Азербайджану передавалась часть территорий, на втором этапе — остальная часть, а на третьем этапе — переселение беженцев на свои территории. Почему эта общеизвестная позиция, которой больше 25 лет и которую Лавров на встрече озвучил, вдруг исчезает из нашей прессы? Что это такое? Кто-то объяснит вообще, по какому алгоритму мы работаем в данном вопросе?», — сказал Зульфугаров.

«Во всех документах указывается необходимость возвращения оккупированных территорий. В рассекреченных мадридских принципах, причем рассекречивали армяне, тоже об этом сказано. А почему по одному «свистку» непонятно кого из Москвы, кто-то здесь убирает такую важную информацию? Мне кажется, во всем этом есть признаки «пятой колоны». Потому что говорить об освобождении оккупированных территорий – это самая главная задача внешней политики Азербайджана», — добавил он.

Политолог считает, что данные заявления Лаврова нельзя было убирать ни с официального релиза, ни с азербайджанских сайтов.

«Допустим, попросила российская сторона, ну мало ли что просит российская сторона, мы тоже у них много чего просим. Например, объяснить, почему она возит военные грузы в Армению? Нельзя выполнять все просьбы по стойке смирно – это неприемлемо», — подчеркнул он.

О каких «решениях статусных вопросов» говорит Мария Захарова, если речь идет о поэтапном урегулировании карабахской проблемы – задается вопросом Зульфугаров.

«Может где-то нам предлагается пакетный план решения? Может, есть такая позиция сопредседателей? Нет такой позиции», — сказал он.

В свою очередь, политолог Эльдар Намазов, комментируя заявления Марии Захаровой, сказал, что своими заявлениями она поставила под сомнение информацию азербайджанской делегации «в худших традициях конъюнктурной дипломатии».

«Армянская пресса пишет, что на переговорах обсуждались и статусные вопросы, и освобождение оккупированных территорий. Захарова также посоветовала ориентироваться на их информацию, а не на другую сторону, косвенно обвинив азербайджанскую сторону во лжи. Но тут лжет сама Мария Захарова, дело в том, что те предложения и заявления, которые звучали на протяжении последних 10 лет, носили характер поэтапного урегулирования, а это означает, что статус Нагорного Карабаха на первом этапе не обсуждается», — подчеркивает эксперт.

По словам политолога, статус НК будет решаться после освобождения оккупированных территорий и возвращения беженцев на свои земли.

«На самом деле Мария Захарова здесь обманывает армянскую сторону, так как она придумала формулировку «статусные вопросы». Речь могла идти только о предоставлении Карабаху временного статуса после освобождения оккупированных территорий и возвращения беженцев. Но она не говорит о временном статусе, а придумывает какую-то туманную формулировку. Тем самым она намекает армянам, что азербайджанская делегация, якобы, обсуждает пакетный вариант урегулирования конфликта, чего в принципе быть не может», — резюмировал он.