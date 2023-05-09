Президент Владимир Путин выступил на Параде Победы на Красной площади и заявил о развязанной против России войне. При этом, говоря о длящемся больше года российском вторжении в Украину, он подчеркнул, что гордится его участниками.

«Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже, против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — сказал он, выступая на параде Победы на Красной площади.

Одновременно Путин подчеркнул, что для России «нет недружественных народов на Западе или Востоке», а в развязывании конфликтов он обвинил «западные глобалистские элиты». По мнению президента, именно они приносят в общества раскол, ненависть и агрессивный национализм, Эти же элиты, по его словам, уничтожают традиционные ценности и диктуют свою волю народам.

«Похоже, они забыли к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство, забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы», — резюмировал Путин.

На московский парад, посвященный 78-летию победы в Великой Отечественной войне, были приглашены главы Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В Москву также приехал Александр Лукашенко. «Очень важно, что сегодня здесь в Москве собрались лидеры стран СНГ. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков. Они вместе сражались и вместе победили», — прокомментировал Путин. В 2022 году на параде в честь Дня Победы в Москве не было ни одного лидера иностранного государства, в Кремле заявили, что решили их не приглашать.

В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал, что в День Победы военные парады проведут в 28 городах. Однако в большей части заявленных регионов — например, в Крыму и Севастополе, а также в Курской, Орловской, Псковской, Курганской и Белгородской областях — их решили не проводить по соображениям безопасности. Как подсчитала «Верстка», парады отменены в 24 российских городах. (moscowtimes.ru)