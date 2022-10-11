У России кончаются боеприпасы после массированного обстрела Украины 10 октября, во время кторого по территории страны было выпущено 87 ракет. Об этом заявил глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг.

«Мы знаем – и российские командиры на местах знают – что их запасы и боеприпасы на исходе», – заявил глава британской разведки. По его словам, последние решения президента РФ Владимира Путина объявить мобилизацию и ударить по гражданской инфраструктуре в Украине были «ошибочными» из-за отсутствия внутреннего противодействия.

«Это стратегия высоких ставок, которая приводит к стратегическим ошибкам в суждениях», – пояснил Флеминг. Он отметил, что затраты России на войну в Украине в плане людей и оборудования «ошеломляют», поскольку все успехи российских войск на поле боя в первые месяцы сведены на нет. Украина уже переломила ход войны и противостоит «истощенным» российским силам, сказал Флеминг.

Он также выразил уверенность, что россияне начинают понимать проблемы, вызванные ошибочными решениями Путина. «Они видят, насколько неправильно Путин оценил ситуацию», – сказал глава разведки.

Накануне утром и в течение дня Россия, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, выпустила по Украине 87 ракет и 26 беспилотников. Украинские силы ПВО смогли отразить 46 ракет и 15 беспилотников типа Shahed-136. В результате в восьми областях страны серьезно пострадала энергетическая инфраструктура. (moscowtimes.ru)