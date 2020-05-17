По мнению президента УЕФА по крайней мере 80% лиг доиграют сезон

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о текущей ситуации в футболе.

Большинство европейских лиг приостановили сезон в марте из-за пандемии коронавируса.

«Мы должны подождать, пока исполком УЕФА утвердит даты, но я могу сказать, что европейский сезон закончится в августе, если все будет так, как сейчас.

Если ничего не изменится, уверен, мы сможем завершить европейский сезон, то есть турниры под эгидой УЕФА. Национальные чемпионаты – это отдельная вещь, и они будут решать сами, как действовать, но, как я уже говорил, думаю, по крайней мере 80% лиг доиграют сезон», – сказал Чеферин.