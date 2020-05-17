По мнению президента УЕФА по крайней мере 80% лиг доиграют сезон

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о текущей ситуации в футболе.

Большинство европейских лиг приостановили сезон в марте из-за пандемии коронавируса.

«Мы должны подождать, пока исполком УЕФА утвердит даты, но я могу сказать, что европейский сезон закончится в августе, если все будет так, как сейчас.

Если ничего не изменится, уверен, мы сможем завершить европейский сезон, то есть турниры под эгидой УЕФА. Национальные чемпионаты – это отдельная вещь, и они будут решать сами, как действовать, но, как я уже говорил, думаю, по крайней мере 80% лиг доиграют сезон», – сказал Чеферин.

| 2020-05-17T17:46:14+00:00 17 мая 2020, 20:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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