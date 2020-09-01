По мнению Байдена Трамп покорился Москве

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джозеф Байден обвинил действующего главу страны Дональда Трампа в покорности по отношению к политике России, сообщает РИА «Новости».

По словам Байдена, Трамп не затрагивал в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным вопроса о возможных связях между террористическим движением Талибан и российскими властями, информация о которых была опровергнута.

«Никогда раньше ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами. Это не только опасно, но и унизительно», — сказал Байден на выступлении перед избирателями.

Он также добавил, что действующий президент никак не отреагировал на инцидент со столкновением 25 августа в Сирии бронемашин вооруженных сил РФ и США, в результате которого пострадали американские солдаты.