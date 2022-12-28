Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже семнадцатый день.

Как сообщает Trend, по Лачинской дороге в очередной раз проехал автомобиль снабжения, принадлежащий миротворцам и три машины, принадлежащие Международному комитету Красного Креста.

Отметим, что ранее армянские СМИ распространили дезинформацию о том, что азербайджанцы якобы перекрыли Лачинскую дорогу и не пропускают машины снабжения.