По факту нарушения государственной границы в Кяльбаджаре возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики было проведено расследование по факту нарушения 16 августа государственной границы Азербайджанской Республики диверсионной группой ВС Армении на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Кяльбаджарского района.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что 16 августа около 11 часов члены армянских вооруженных формирований и группа лиц, вступивших в сговор с ними, незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики с огнестрельным оружием и боеприпасами с целью нарушения общественной безопасности Азербайджана, разжигания национальной вражды, причинения вреда здоровью людей, а также имуществу важного значения, открыли огонь из огнестрельного оружия по военнослужащим Н-ской воинской части, расположенной на территории села Истису Кяльбаджарского района Азербайджанской Республики, угрожая применить против них силу и совершить террористический акт.

Член диверсионной группы был задержан военнослужащими ВС Азербайджанской Республики, у него были изъяты орудия и средства преступления.

По указанным фактам в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям УК 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (совершение с применением силы действий, заведомо направленных на разжигание межнациональной вражды) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики с применением силы группой лиц по предварительному сговору), проведение предварительного расследования возложено на Следственное управление Генеральной прокуратуры.

Неотложные следственные мероприятия продолжаются.

Общественности будет предоставлена подробная информация о ходе и результатах расследования.