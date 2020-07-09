По данным немецкой разведки Россия усиливает подрывную деятельность в Германии

Федеральное ведомство по охране конституции, выполняющее в Германии в числе прочего функции контрразведки, фиксирует возросшую угрозу общественному строю ФРГ со стороны зарубежных государств. Именно в кризисные времена усиливаются кибератаки и кампании дезинформации с целью дестабилизировать свободное общество, говорится в докладе спецслужбы, обнародованном в четверг, 9 июля. В качестве примеров таких дестабилизирующих государств названы Россия и Китай.

В докладе также сообщается о резком увеличении количества преступлений, совершенных в Германии правыми и особенно левыми экстремистами. Ведомство насчитало в 2019 году свыше 22300 преступлений с правоэкстремистской подоплекой — почти на 10 процентов больше, чем годом ранее, и 6400 преступлений — на левоэкстремистской почве — почти на 40 процентов больше, чем в 2018 году.

В то же время число насильственных преступлений, совершенных экстремистами, сократилось: на 15 процентов в случае с правыми и на 10 процентов — в случае с левыми. (DW)