По БТК из Турции в Китай отправлен третий экспортный поезд

Из Турции в Китай отправлен еще один экспортный грузовой поезд, сообщает ООО «ADY Konteyner».

Сообщается, что блок-поезд отправился из станции Кесекей, его конечным пунктом назначения является китайский город Сиань.

«Поезд состоит из 41 контейнера, каждый контейнер весит 40 футов. Груз поезда – это электрооборудование турецкого производства. После того, как по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс поезд достигнет Баку, его фидерным судном отправят в порт Актау в Казахстан. Затем он продолжит путь по железной дороге. Это третий экспортный поезд, отправленный из братской страны в Китай», — сообщили в ООО.