Плохая шутка посла

Польша могла бы разместить американское ядерное оружие на своей территории в случае, если правительство Германии решит сократить свой арсенал. Об этом заявила на днях посол США в Польше Джоржетт Мосбахер на своей странице в Twitter.

«Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая платит справедливую долю, понимает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти вооружения здесь», — написала дипломат.

Говоря о «справедливой доле» Польши, посол, вероятно имела в виду, что страна выполняет обязательство о выделении 2% ВВП на военные расходы, в то время как Германия не следует этим правилам НАТО, отмечает «Голос Америки». При этом в денежном выражении вклад Берлина значительно превышает расходы польской стороны (50 миллиардов против 13 миллиардов долларов).

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в статье, опубликованной немецким изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung, написал, что альянс будет обладать ядерным арсеналом, пока такое оружие существует. «Мир, в котором Россия, Китай и другие государства будут владеть атомным оружием, а НАТО нет, не будет безопасным», — отметил Столтенберг.

Интересно, почему вообще возникла эта тема применительно к Польше? Как полагает «Российская газета», выступление посла Мосбахер стало ответом на активизировавшуюся в ФРГ дискуссию о необходимости вывода находящегося здесь с середины 1950-х годов американского ядерного потенциала.

Дело в том, что на авиабазе Бюхель в районе Рейнланд-Пфальц складированы около 20 тактических свободнопадающих ядерных авиабомб В61. Еще в 2010 году Бундестаг проголосовал за их вывод, в ответ на что Вашингтон выделил деньги на модернизацию этого арсенала. Его присутствие на германской земле в последние недели вновь стало предметом дискуссии в немецком парламенте. Так, руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в начале мая выступило за «полное исключение размещения ядерного оружия США», о чем немецкой газете Der Tagesspiegel заявил глава фракции социал-демократов Рольф Мютцених. С ними категорически не согласились их союзники по правящей коалиции христианских демократов Ангелы Меркель. Хотя, согласно опубликованным газетой Handelsblatt результатам опроса, 86% жителей Германии выступают за вывод ядерных бомб США с территории страны.

Попытка CДПГ, которую в этом вопросе традиционно поддерживают представители левых и зеленых политических сил Германии, вынести эту чувствительную тему в поле общественных обсуждений тут же вызвала реакцию американцев. В частности, посол США в Германии Ричард Гренелл обвинил немецких политиков в подрыве общих усилий НАТО по ядерному сдерживанию.

Сохранить американские атомные бомбы на территории Германии призвал власти страны и генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает «Коммерсантъ». В интервью с немецкими медиа Столтенберг напомнил о ядерном зонтике США над Европой, призвал к выполнению союзнических обязательств и солидарности, которая лежит в основе ядерного сдерживания.

Резче многих выразился посол ФРГ в Польше Рольф Никель: «Германия выполняет свои обязательства в отношении НАТО и своих партнеров в соответствии с коалиционным соглашением от 2018 года. В связи с этим любые дальнейшие спекуляции на этот счет не имеют смысла».

Конечно, в США не могут не понимать, какую реакцию в Москве вызовет передислокация американского тактического ядерного оружия в Польшу.

Первым на эту тему выразился известный прокремлевский политолог, профессор МГИМО Алексей Пушков: «Посол Соединенных Штатов в Варшаве предлагает разместить ядерное оружие в Польше — поближе к Российской Федерации. Забыли про угрозу «ядерной зимы», неучи. Никак в ядерные игрушки не могут наиграться».

Пушков, кроме того, добавил, что политикам США и Польши, которые обсуждают вопрос по поводу размещения ядерного оружия, неплохо было бы изучить историю Карибского кризиса или освежить память. Он считает, что подобный кризис может случиться и сейчас, если оружие будет все-таки передислоцировано в Польшу из Германии.

Со своей стороны отметим, что, честно говоря, спорный вопрос — к чему может привести перевод ядерных баз из ФРГ в Польшу. Как ни цинично это звучит, но американские ракеты и из Германии представляют угрозу для Москвы, а вот сам факт их приближения к границам России может вызвать дополнительное напряжение, нервозность в ситуации и без того далекой от идеала. Так кому от этого станет лучше?